美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

美國房貸機構房地美（Freddie Mac）周四公布，美國30年期固定房貸利率平均水準，已攀升到6.7%，站上逾15年新高。但這樣就算高了嗎？史崔特回憶說，他1980年代初期進入不動產行業服務，而當時的房貸利率可是當前水準的三倍多。

CNN報導，史崔特表示，他還記得，有一對情侶在1981年9月購買新屋，他們申辦30年期固定房貸，當時利率高達19%，但他們遞出申請後反而鬆了口氣。他們希望趕在利率進一步升高前完成手續。

在康乃狄克州不動產公司William Raveis服務的史崔特說：「他們當時很高興能取得19%的房貸利率，因為趕在最後一刻完成手續，隔周起房貸利率將升到20%。」

根據房地美的數據，在1981年10月，30年期固定房貸的每周平均利率為18.6%，創下歷史新高。這個數據來自一項固定利率房貸調查。這項調查的對象為取得20%房貸利率、信用良好的購屋者。

到9月底為止的一周，美國30年期抵押貸款利率均值攀抵6.7%。有些民眾可能感到扼腕，因他們未能加入7月的3%低利率房貸行列。但從歷史來看，目前的利率水準其實仍算低。

對考慮購屋者而言，1980年代初期的超高房貸利率可說是相當不友善。到了1980年代中期，房貸利率已回落，使房貸負擔變輕，即使當時房貸利率仍接近10%。

不過，自1980年代以來，世事已產生重大變化。目前即使薪資有所成長，但房價和利率迅速攀升，拖累美國民眾的房屋負擔能力降至35年來最低。

在1980年代，美國房貸利率固然位於高點，但房價卻也便宜許多。

1981年10月時，一戶房屋的成交價為7萬398美元。根據貸款資料公司Black Knight，當月平均房貸利率為18.45%，每月須繳870美元，約占當時每月所得中位數的55%。

到了1986年10月，房貸利率降至9.97%，而一戶房屋的成交價漲至9萬1,488美元，每月須繳640美元，占民眾每月所得中位數比重30%。

Black Knight企業研究副總裁沃頓說：「調降利率會使房價迅速攀升，超過薪資增幅，但買家也較有能力買房。所以，利率每降1%，可用相同的錢多購買10%到12%的房子。」

CNN報導指出，過去11年來，美國的利率都在5%以下，2021年1月時的單周平均水準更跌至2.65%的空前低點，這也是造成今日房價如此高聳的一個原因。