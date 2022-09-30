快訊

法官未參與審理卻參與判決 台中地院判決出現重大瑕疵

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 路透
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 路透

美國房貸機構房地美（Freddie Mac）周四公布，美國30年期固定房貸利率平均水準，已攀升到6.7%，站上逾15年新高。但這樣就算高了嗎？史崔特回憶說，他1980年代初期進入不動產行業服務，而當時的房貸利率可是當前水準的三倍多。

CNN報導，史崔特表示，他還記得，有一對情侶在1981年9月購買新屋，他們申辦30年期固定房貸，當時利率高達19%，但他們遞出申請後反而鬆了口氣。他們希望趕在利率進一步升高前完成手續。

在康乃狄克州不動產公司William Raveis服務的史崔特說：「他們當時很高興能取得19%的房貸利率，因為趕在最後一刻完成手續，隔周起房貸利率將升到20%。」

根據房地美的數據，在1981年10月，30年期固定房貸的每周平均利率為18.6%，創下歷史新高。這個數據來自一項固定利率房貸調查。這項調查的對象為取得20%房貸利率、信用良好的購屋者。

到9月底為止的一周，美國30年期抵押貸款利率均值攀抵6.7%。有些民眾可能感到扼腕，因他們未能加入7月的3%低利率房貸行列。但從歷史來看，目前的利率水準其實仍算低。

對考慮購屋者而言，1980年代初期的超高房貸利率可說是相當不友善。到了1980年代中期，房貸利率已回落，使房貸負擔變輕，即使當時房貸利率仍接近10%。

不過，自1980年代以來，世事已產生重大變化。目前即使薪資有所成長，但房價和利率迅速攀升，拖累美國民眾的房屋負擔能力降至35年來最低。

在1980年代，美國房貸利率固然位於高點，但房價卻也便宜許多。

1981年10月時，一戶房屋的成交價為7萬398美元。根據貸款資料公司Black Knight，當月平均房貸利率為18.45%，每月須繳870美元，約占當時每月所得中位數的55%。

到了1986年10月，房貸利率降至9.97%，而一戶房屋的成交價漲至9萬1,488美元，每月須繳640美元，占民眾每月所得中位數比重30%。

Black Knight企業研究副總裁沃頓說：「調降利率會使房價迅速攀升，超過薪資增幅，但買家也較有能力買房。所以，利率每降1%，可用相同的錢多購買10%到12%的房子。」

CNN報導指出，過去11年來，美國的利率都在5%以下，2021年1月時的單周平均水準更跌至2.65%的空前低點，這也是造成今日房價如此高聳的一個原因。

美國 薪資 CNN

延伸閱讀

美國會議員要求調查 美外交官及家屬在華遭強制隔離檢疫

央行再升息！建商「壓力山大」土建融利率地板價墊高了

他靠1招讓房貸利率「1.735降到1.705%」 內行認證：真的有用

新房貸利率1.729% 六年新高

相關新聞

美8月PCE通膨指標勁揚 Fed將再升息3碼

美國8月個人消費支出（PCE）及通膨指標均高於預期，尤其是扣除能源與食品之後的PCE核心平減指數漲幅更大，顯示消費者的支...

仲夏夜夢碎！美股Q3跌4% 全年恐淪金融海嘯來最糟一年

美股在9月最後一天開低，美國股、債市第3季跌幅加深，投資人驚覺聯準會（Fed）升息方興未艾，貨幣政策迅速轉「鴿」希望破滅...

美元漲勢擋不住 國際油金價格Q3皆墨

國際油價正朝逾兩年來季線首次下跌邁進，主要因為對全球經濟減緩和強勢美元的擔憂持續升高，已蓋過對未來供應將吃緊的預期。在美...

華爾街的恐慌指標終於開始反映市場的動盪

隨著標準普爾500指數跌至新的熊市低點，華爾街備受關注的恐慌指標終於出現承壓的跡象。

英鎊貶值意味著勞力士手表打八折 便宜了美國來的遊客

來自美國的遊客最近如果有幸在倫敦買到一塊夢寐以求的高檔手表，那他們可算是撿到寶了，因為英鎊匯率的暴跌使得勞力士之類奢侈手表的價格相當於打了高達19%的折扣。

傳美國客戶拒用陸製半導體產品 韓企紛改代工產地為「台灣」

據韓媒ET News報導，一些美國半導體客戶拒絕來自中國大陸的產品，即使它是由南韓無廠半導體公司設計，也要求用「原產地證明」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。