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美股早盤開低震盪 美8月PCE通膨指標勁揚

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美股在9月最後一個交易日開低震盪，標普500指數可能改寫今年低點。歐新社
美股在9月最後一個交易日開低震盪，標普500指數可能改寫今年低點。歐新社

美股三大指數30日早盤開低後在平盤附近震盪，若此趨勢不變，標普500指數收盤可能改寫今年來低點，而第3季至今已跌逾3%，季線勢將收黑，是連續第三季下跌，為2009年來首見。

道瓊工業指數早盤一度跌218點或0.7%，標普500一度也跌0.7%，費城半導體指數挫跌1.2%，台積電ADR跌0.5%。之後則在平盤上下來回沖刷。

美國商務部當日稍早公布，8月個人消費支出（PCE）及通膨指標均高於預期，尤其是扣除能源與食品之後的核心PCE平減指數，比7月大幅上升0.6%，高於預期的0.5%，更遠高於7月時的0.1%升幅；若與去年同期相比，大幅上升4.9%，高於預估的4.7%，也高於7月時的4.6%。

Fed副主席布蘭納德同日重申了壓低通膨的必要性，Fed「致力於避免太早收回」限制性的貨幣政策。

運動用品大廠Nike 30日早盤大跌12%，原因是該公司公布的上季財報營收雖增加，但供應鏈和存貨問題影響獲利。

Harris Financial Group管理合夥人考克斯（Jamie Cox）：「市況不佳，但這基本上是Fed想要的事：金融情勢收緊，而他們認為這將有助壓低通膨至可以接受的水準。他們正利用這個市場的傳達機制來實現。」

道瓊和標普9月以來都跌逾7%，而道瓊月線將寫下2020年3月以來最大跌幅。

指數 標普 通膨 美股

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