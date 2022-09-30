快訊

今夜地牛翻身花東規模4.8地震 最大震度台東4級、花蓮3級

反制俄羅斯併吞領土！烏克蘭簽署文件 正式申請加入北約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳美國客戶拒用陸製半導體產品 韓企紛改代工產地為「台灣」

集微網／ 集微網
據韓媒ET News報導，一些美國半導體客戶拒絕來自中國大陸的產品。路透
據韓媒ET News報導，一些美國半導體客戶拒絕來自中國大陸的產品。路透

據韓媒ET News報導，一些美國半導體客戶拒絕來自中國大陸的產品，即使它是由南韓無廠半導體公司設計，也要求用「原產地證明」其不是由中國大陸代工廠生產的。

南韓某功率半導體企業近日收到美國製造零部件客戶的要求，供應條件變得更加嚴格，例如必須在合約中註明半導體原產國。

一位半導體行業負責人表示，「從7月到8月，對無廠半導體IC企業提供半導體原產地證明以排除中國大陸製造產品的需求越來越多。」部分企業通過將台灣代工生產地點更改為「台灣」來證明原產地，因為如果標明「中國台灣」，則會被阻止向美國客戶供貨。

該報導指出，拒絕「中國大陸製造」半導體的舉動預計將對南韓無廠半導體公司和代工行業產生連鎖反應。

半導體 南韓

延伸閱讀

專家：美中須在公眾視野之外 就台灣問題重新展開對話

彭博：蘋果供應鏈千絲萬縷 難擺脫對中國大陸依賴

一天爆兩案！美前國安局人員和軍醫涉洩密 賣情報給「這國」

古董鋼琴曾伴台東小兒科之父傳愛 陳允萍物歸原主

相關新聞

美8月PCE通膨指標勁揚 Fed將再升息3碼

美國8月個人消費支出（PCE）及通膨指標均高於預期，尤其是扣除能源與食品之後的PCE核心平減指數漲幅更大，顯示消費者的支...

仲夏夜夢碎！美股Q3跌4% 全年恐淪金融海嘯來最糟一年

美股在9月最後一天開低，美國股、債市第3季跌幅加深，投資人驚覺聯準會（Fed）升息方興未艾，貨幣政策迅速轉「鴿」希望破滅...

拜登怒批俄推假公投 祭大規模制裁數百個人及組織

美國總統拜登30日發表聲明，批評俄國在烏克蘭四州推動「欺詐的」公投，進而併吞，違反聯合國憲章且破壞烏克蘭領土完整。

傳美國客戶拒用陸製半導體產品 韓企紛改代工產地為「台灣」

據韓媒ET News報導，一些美國半導體客戶拒絕來自中國大陸的產品，即使它是由南韓無廠半導體公司設計，也要求用「原產地證明」...

美股早盤開低震盪 美8月PCE通膨指標勁揚

美股三大指數30日早盤開低後在平盤附近震盪，若此趨勢不變，標普500指數收盤可能改寫今年來低點，而第3季至今已跌逾3%，...

24年來首度出手阻貶 日本政府砸2.8兆日圓干預匯市

日本財務省9月30日公布的數據顯示，日本政府上周睽違24年首度出手阻貶日圓，在外匯市場砸下多達2.8兆日圓（197億美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。