傳美國客戶拒用陸製半導體產品 韓企紛改代工產地為「台灣」

據韓媒ET News報導，一些美國半導體客戶拒絕來自中國大陸的產品，即使它是由南韓無廠半導體公司設計，也要求用「原產地證明」其不是由中國大陸代工廠生產的。

南韓某功率半導體企業近日收到美國製造零部件客戶的要求，供應條件變得更加嚴格，例如必須在合約中註明半導體原產國。

一位半導體行業負責人表示，「從7月到8月，對無廠半導體IC企業提供半導體原產地證明以排除中國大陸製造產品的需求越來越多。」部分企業通過將台灣代工生產地點更改為「台灣」來證明原產地，因為如果標明「中國台灣」，則會被阻止向美國客戶供貨。

該報導指出，拒絕「中國大陸製造」半導體的舉動預計將對南韓無廠半導體公司和代工行業產生連鎖反應。