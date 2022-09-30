仲夏夜夢碎！美股Q3跌4% 全年恐淪金融海嘯來最糟一年

美股在9月最後一天開低，美國股、債市第3季跌幅加深，投資人驚覺聯準會（Fed）升息方興未艾，貨幣政策迅速轉「鴿」希望破滅，以致美國公債殖利率竄升，美股急轉直下，可能使今年淪為2008年金融海嘯以來華爾街表現最糟的一年。

美股原先享有一波強勁反彈的夏季行情，不料隨著第3季展開，令人毛骨悚然的劇烈震盪粉碎投資安全感，主要股價指數出現2020年來最深的單日跌幅。

股市一蹶不振，主因是市場覺悟到Fed升息打通膨的決心堅定不移，即使面臨經濟衰退風險也不會退縮。美國10年期公債殖利率於是升破4%，是十餘年來首見。美元對其他貨幣升值之猛，更是數十年來僅見。

全球央行紛紛升息阻貶本幣，加上俄烏戰爭和中國大陸防疫封控擾亂供應鏈，進一步打擊全球經濟，海外市場也飽受重創。MSCI美國除外世界指數第3季暴跌11%，使年初至今跌幅擴大到28%。

債券市場同感壓力，英國央行（BoE）本周甚至宣布緊急購債措施，設法穩定因英國政府大舉減稅計畫擔驚受怕的債市。追蹤投資級債券的iShares核心美國綜合債券ETF這一季來跌了5%，2022年至今跌幅達15%，照這種跌法，今年可能是2004年來最慘的一年。

這些發展導致美股標普500指數跌破6月低點，眼看季線可能下跌3.8%，使今年來跌幅達到24%，近年來唯有2008金融海嘯那年的跌幅更大。道瓊工業指數也跌落熊市，從前波高峰回跌逾20%。

未來展望也轉趨黯淡。Fed快步升息不停歇，加深經濟減緩甚至衰退的顧慮，那將打擊企業盈餘並削弱股票的投資吸引力。

美銀（BofA）9月訪調全球基金經理人發現 ，現金部位升到2001年10月「911恐怖攻擊事件」爆發後最高水準。最近美國散戶投資人協會（AAII）的訪調結果顯示，散戶投資人對美股未來六個月看跌氣氛衝上2009年3月來最高。

由於全球經濟衰退憂慮加劇、地緣政治風險不斷升高，亞股9月30日盤中挫跌，預料9月表現將是2020年新冠疫情爆發以來最差。Bernstein量化策略師指出，現在還不到尋找「被市場打壓」的股票撿便宜的時候，因為跌勢未還沒結束，但可留意聯發科等個股。

日本以外的MSCI亞太指數30日盤中在平盤附近波動，東京日經225指數跌1.8%，首爾Kospi指數跌0.7%，上證綜合指數跌0.6%。

日本以外的MSCI亞太指數本月來累計重挫12.5%，是2020年3月新冠疫情爆發以來的最大單月跌幅。

Bernstein分析師艾賈瓦爾（Rupal Agarwal）不建議此時進場。他撰寫報告指出：「歷史經驗顯示，全球同步的市場周期會看到該區有逾50%的股票較52周高點下跌30%以上，超過80%的股票，本益比會低於5年均值。」但目前僅約40%的股票重挫逾30%，76%低於五年均值。

Bernstein關注三種類型的股票以尋找機會，除了較52周高點跌逾30%和本益比低於五年均值外，還有最近九個月表現落後者。

Bernstein建議，這三項標準至少要滿足兩項，對於表現落後者，須注意背後要有價值支撐。被Bernstein被評為「超越大盤表現」的個股包括南韓的Kakao、大陸的明源雲，以及台灣的聯發科，因為它們符合大部分的標準。