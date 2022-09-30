日本出手阻貶日圓 代價有多大？

日本財務省9月30日公布的數據顯示，日本政府上周睽違24年首度出手阻貶日圓，在外匯市場砸下多達2.8兆日圓（197億美元），儘管低於市場估計的3.6兆日圓，但仍豪擲了近15％的干預準備金，刷新日本歷來單日最大干預金額。

路透報導，這個數字代表財務省從8月30日至9月28日干預匯市的總支出，但外界普遍認為，這筆支出應是全數投入9月22日當日的干預行動，並超越先前最大規模、1998年在匯市拋售美元買進日圓的2.62兆日圓紀錄。這些支出的具體使用日期將於11月發布。

日圓兌美元匯率在9月22日央行宣布貨幣政策按兵不動後，盤中一度跌近146關卡的24日低點，隨後財務省進場干預，幫助日圓匯率止貶回升，當日收報142.39日圓。但目前又貶至144.53日圓。