快訊

中職／7局無失分擒龍 兄弟吳哲源10連勝創隊史本土新紀錄

美8月PCE通膨指標勁揚 Fed將再升息3碼

普亭簽字正式併吞烏克蘭4區 喊話基輔「回來談判桌」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美8月PCE通膨指標勁揚 Fed將再升息3碼

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國8月個人消費支出（PCE）及通膨指標均高於預期，尤其是扣除能源與食品之後的PCE核心平減指數漲幅更大，顯示消費者的支出力道不減，通膨更加速上升，預示聯準會（Fed）11月會議第四度升息3碼的機率升高。路透社
美國8月個人消費支出（PCE）及通膨指標均高於預期，尤其是扣除能源與食品之後的PCE核心平減指數漲幅更大，顯示消費者的支出力道不減，通膨更加速上升，預示聯準會（Fed）11月會議第四度升息3碼的機率升高。路透社

美國8月個人消費支出（PCE）及通膨指標均高於預期，尤其是扣除能源與食品之後的PCE核心平減指數漲幅更大，顯示消費者的支出力道不減，通膨更加速上升，預示聯準會（Fed）11月會議第四度升息3碼的機率升高。

8月個人消費支出比7月增加0.4%，明顯高於7月時的0.1%增幅，也高於預估的0.2%；扣除通膨後的實質PCE增加0.1%，符合預估，比7月時的0.2%略低。消費強韌，主因汽油價格持續下跌，及工資上升，帶動服務類支出增加。消費需求不衰，是支持美國經濟的關鍵力道，但同時也使通膨壓力持續加重。

整體PCE平減指數比7月上升0.3%，高於預估的0.1%升幅，更高於7月時的負0.1%，顯示近期通膨壓力升高；比去年同期上升6.2%，低於7月時的6.3%升幅，但高於預估的6.0%。

核心PCE平減指數更比7月大幅上升0.6%，高預估的0.5%，更遠高於7月時的0.1%升幅；比去年同期大幅上升4.9%，高於預估的4.7%，更高於7月時的4.6%。

個人所得月增0.3%，符合預期，升幅大於7月時的0.2%。

8月PCE平減指數與消費者物價指數（CPI）相互呼應，都顯示通膨的廣度與深度都更令Fed擔憂。最近Fed決策官員的發言普遍偏向「鷹派」，市場益發預期11月會議時將再升息3碼，達到3.75-4%。

經濟學者懷疑消費力道還能夠維持多久，因為除了最高所得的家庭之外，90%家庭的消費性債務（包括卡債）都達到空前高點，加上Fed升息既削弱消費者的支出能力，也可能打擊就業。

通膨 指數 Fed 美國 升息

延伸閱讀

摩根：聯準會鷹派打通膨的副作用開始擴散了

8月製造業景氣 亮出第六個代表景氣低迷的黃藍燈

精選5檔明年好息股 上有成長動能 下有股價軟墊

德通膨怪獸愈養愈大 年增幅驚見兩位數…改用歐元首見

相關新聞

美8月PCE通膨指標勁揚 Fed將再升息3碼

美國8月個人消費支出（PCE）及通膨指標均高於預期，尤其是扣除能源與食品之後的PCE核心平減指數漲幅更大，顯示消費者的支...

日本出手阻貶日圓 代價有多大？

日本財務省9月30日公布的數據顯示，日本政府上周睽違24年首度出手阻貶日圓，在外匯市場砸下多達2.8兆日圓（197億美元...

英國Q2 GDP意外翻正！規模仍低於疫前 在G7吊車尾

英國第2季國內生產毛額（GDP）季比表現獲上修，且從負成長轉為正成長，只不過總產值仍比2019年第4季小0.2%，為七大...

仲夏夜夢碎！美股Q3跌4% 全年恐淪金融海嘯來最糟一年

美股在9月最後一天開低，美國股、債市第3季跌幅加深，投資人驚覺聯準會（Fed）升息方興未艾，貨幣政策迅速轉「鴿」希望破滅...

供應短缺致泡菜價格飆漲 南韓擬建大型白菜倉庫

南韓泡菜製造商正陷入嚴重困境，因為氣候變遷造成白菜短缺，導致今年本土製泡菜價格飆升，加劇中國競爭對手引進更便宜泡菜所造成...

歐元區9月通膨站上10%大關 歐洲央行壓力山大

歐元區9月通膨超越先前市場預測，飆升至10%紀錄新高，加深市場對歐洲央行（ECB）10月再度大幅升息的預期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。