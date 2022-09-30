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英國Q2 GDP意外翻正！規模仍低於疫前 在G7吊車尾

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
英國GDP仍不比疫情前的規模，表現遠落後其他G7國家。歐新社
英國GDP仍不比疫情前的規模，表現遠落後其他G7國家。歐新社

英國第2季國內生產毛額（GDP）季比表現獲上修，且從負成長轉為正成長，只不過總產值仍比2019年第4季小0.2%，為七大工業國集團（G7）中唯一一個經濟規模至今仍低於新冠疫情爆發前的國家。

英國國家統計局（ONS）9月30日公布，英國第2季GDP季比成長0.2%，高於初估值的萎縮0.1%，避開了技術性衰退，但若與疫情爆發前相比，經濟規模則從原估的增長0.6%下修至萎縮0.2%。相較下，歐元區第2季的經濟規模已比2019年的水準高1.8%，美國更早在去年初就恢復到疫前水準。

英國經濟規模仍不如疫情爆發前，為特拉斯政府更添壓力。英國政府23日宣布大規模減稅計畫後，引發英鎊重貶和金融市場嚴重動盪，促使英國央行28日罕見出手救市，宣布在未來兩周投入多達650億英鎊（730億美元）以穩定市場。

英國 GDP

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