歐元區9月通膨站上10%大關 歐洲央行壓力山大
歐元區9月通膨超越先前市場預測，飆升至10%紀錄新高，加深市場對歐洲央行（ECB）10月再度大幅升息的預期。
據歐盟統計局（Eurostat）9月30日發布的初估數據，歐元區19國9月消費者物價指數（CPI）比去年同期躍升10%，比8月的9.1%進一步升溫，並超越市場預期的9.7%。
通膨躍漲的主因依舊是能源和食品價格波動，但通膨範圍持續擴張，幾乎已包含從服務至工業產品的所有類別。
這份數據可能會讓ECB坐立不安，因為ECB已暗示，通膨正日益受到超額需求的刺激，且有著就此根深柢固的風險；ECB設定的通膨目標為2%。
事實上，剔除掉波動性大的食品和燃料價格的核心通膨率，也已躍升至紀錄新高，這將加深ECB繼7月和9月後再度大幅升息的迫切性；核心通膨率是ECB緊密觀察的指標之一。
剔除食品和燃料價格的歐9月核心通膨率，從前月的5.5%躍升至6.1%，進一步剔除菸酒的通膨率也從4.3%升至4.8%。
歐元區9月能源價格比去年同期飆漲41%，未加工食品價格則躍漲13%。
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