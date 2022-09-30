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大手筆支撐韓元！南韓央行Q2淨賣匯154億美元 創新高

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
最新數據顯示，截至6月的上季當局在匯市淨賣出154億美元，為2019年開始披露相關數據以來的最高金額，以抑制韓元貶勢。歐新社
最新數據顯示，截至6月的上季當局在匯市淨賣出154億美元，為2019年開始披露相關數據以來的最高金額，以抑制韓元貶勢。歐新社

隨著強勢美元衝擊全球經濟，官方數據顯示，南韓第2季賣出創紀錄規模的美元，以抑制韓元兌美元貶勢，避免讓通膨火上澆油。

彭博資訊報導，根據南韓央行（BOK）30日在官網發布的季度數據，截至6月的三個月內，當局在外匯市場淨賣出154億美元，為2019年開始披露相關數據以來的最高金額。

彭博的數據顯示，上季韓元兌美元匯率重貶近6.7%，在亞洲主要貨幣中表現倒數第二，本季貶幅更達9.25%，是亞幣中最慘，市場擔憂美國聯準會（Fed）會進一步大幅升息，將刺激美元續強。

南韓央行過去三個月預料已拋售更多美元，以支撐疲軟的韓元。韓元貶值對高度仰賴進口能源及食物的南韓構成重大風險，也為央行打擊通膨烈焰增添阻力。

南韓是在Fed升息壓力下依靠外匯存底支撐本幣的幾個亞洲國家之一。

另一項數據顯示，南韓8月外匯存底降至4,364億美元，創下近兩年最低水位。

南韓 外匯 通膨

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