韓媒：三星調降下半年晶片銷售展望32%
韓國經濟日報報導，全球最大記憶體晶片製造商三星電子已調降下半年的晶片營收展望32%，以因應需求減緩。
報導引述知情人士說，三星晶片事業主管慶桂顯9月28日和員工開會時，表示已調降下半年的銷售展望，比4月的預測下修了32%。
三星未提供確切數字，但市場4月時預測，三星下半年的晶片銷售為67.03兆韓元（469億美元），以市場共識來看，三星修正後的下半年晶片銷售預測可能約為45兆韓元。
三星保守看待銷售前景，正值電子產品需求乏善可陳導致庫存增加、晶片價格下跌，讓晶片業感到壓力。市場數據供應商DRAMeXchange的數據顯示，通用目的個人電腦DRAM產品的合約價格9月為2.85美元，比7月下跌30.5%，NAND快閃記憶體價格同期也跌10.6%至4.3美元。
一名晶片業主管說，DRAM和NAND快閃記憶體供應商和客戶，都正為庫存持續積累所苦。三星負責晶片事業的DS部門表示，截至6月底的產品庫存比去年底增加31%至21.51兆韓元，SK海力士同期的晶片庫存也增加33.2%至11.88兆韓元。
南韓一家晶片商的主管說，業者沒辦法繼續堆庫存、等市場谷底來到，雖然他的公司試著提議以20%折扣把行動DRAM晶片賣給一家中國大陸智慧手機業者、以30%的折扣把個人電腦ＤＲＡＭ晶片賣給一家筆電製造商，但都遭拒絕，因為客戶自己的晶片庫存也在增加，也沒理由在晶片價格預料將再下探時，買更多晶片。
晶片製造商則紛紛以減少投資回應，例如美光表示全年資本支出將減少超過30%，首爾大學材料科學暨工程教授黃哲成指出，南韓晶片製造商也可能被迫減產很長一段時間。
分析師認為，晶片業景氣有望在明年下半年回升。SK海力士則較為審慎，預期晶片業的下行循環將持續明年一整年，最快明年第4季大幅回升的機率也很渺茫。
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