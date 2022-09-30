快訊

直播／第二屆500盤星光晚宴登場 名流、藝人到場眾星雲集

外送員徒步送餐遭女助理給負評 台北榮總院長代她致歉

林秉樞施暴高嘉瑜判2年10個月 恐只需「服刑14天」原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英建商市值今年來已腰斬 政府打減稅牌加劇房市危機

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
英國住宅建商的市值今年來已腰斬，蒸發了220億英鎊（245億美元）。路透
英國住宅建商的市值今年來已腰斬，蒸發了220億英鎊（245億美元）。路透

英國新政府宣布的大減稅方案使房地產業陷入更深危機，當地住宅建商的市值今年來已腰斬，蒸發220億英鎊（245億美元）。

根據彭博資訊的報價，自英國財政大臣夸騰公布「迷你預算」案以來，追蹤柿子公司、Taylor Wimpey等住宅開發商的一項富時指數過去一周跌14%。這個資金未有著落的撒幣政策，引發英國利率飆升，也不禁令人看壞房貸市場將陷入低迷。

這項追蹤建商股價表現的指數今年來重挫逾50%，超越2008年美國次貸危機所造成的跌幅，當時全球金融市場全面重挫。

Goodbody stockbrokers分析師卡伯里說，部分住宅建商必須以他們取得土地的原始價格打七折來交易，這大致意味著房價將下跌10%左右。

不過，對於房價是否會真的跌這麼多，他抱持懷疑態度。他另指出，如今建商的資產負債表比2008年金融危機時強勁許多。

卡伯里說：「他們準備更加充足，能因應任何崩跌。我認為市值對這些因素的考量未達到應有的程度。」如今他反而給予柿子公司、Taylor Wimpey等公司「買進」的評級。

這項建商指數30日上漲4.6%，收復前幾天的失土。

英國 房地產

延伸閱讀

皇翔：房市買氣很慘 房價還好

英國減稅計畫引發市場不信任、專家一面倒批評？三大原因帶你看懂

北台推案量上看1.3兆 利空不斷為何建商狂推案？

74環線首購宅激戰 這案靠品牌建商+ TSUTAYA BOOKSTORE以質取勝

相關新聞

彭博：蘋果供應鏈千絲萬縷 難擺脫對中國大陸依賴

美國企業降低對中國大陸依賴的理由近年來愈來愈多，包括美中貿易戰、北京當局嚴格的防疫封控、美中在台灣問題的針鋒相對，還有華...

匈牙利成歐盟防中破口？總理奧班高調親中「熱情擁抱華為」

遭到美國聯手多個歐洲國家抵制的中國電信科技龍頭華為，27日在匈牙利得到了溫暖，其外長直言將「堅決對抗阻擋華為在匈牙利發展...

有錢人與我們想的不一樣！香港佳士得將拍賣「暴龍化石」

國際拍賣公司佳士得近年來持續轉型，去年搭上NFT趨勢，今年更有創舉，那就是販售暴龍的化石遺骸！

趁科技公司裁人 摩根大通全球招兵買馬2,000名工程師

儘管經濟情勢惡化，摩根大通（JPMorgan Chase）計劃今年底之前在全球招兵買馬大約2,000名工程師。

竊取老東家Hama壽司機密數據 他跳槽Kappa壽司當上社長「如商業間諜小說」

日本爆發一起商業糾紛。知名迴轉壽司連鎖店「Kappa壽司」的46歲社長田邊公己及其原下屬，因涉嫌竊取競爭對手「Hama壽司」的商業機密，並加以運用在Kappa壽司的經營，因而遭到檢方調查。

歐元區9月通膨站上10%大關 歐洲央行壓力山大

歐元區9月通膨超越先前市場預測，飆升至10%紀錄新高，加深市場對歐洲央行（ECB）10月再度大幅升息的預期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。