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英建商市值今年來已腰斬 政府打減稅牌加劇房市危機
英國新政府宣布的大減稅方案使房地產業陷入更深危機，當地住宅建商的市值今年來已腰斬，蒸發220億英鎊（245億美元）。
根據彭博資訊的報價，自英國財政大臣夸騰公布「迷你預算」案以來，追蹤柿子公司、Taylor Wimpey等住宅開發商的一項富時指數過去一周跌14%。這個資金未有著落的撒幣政策，引發英國利率飆升，也不禁令人看壞房貸市場將陷入低迷。
這項追蹤建商股價表現的指數今年來重挫逾50%，超越2008年美國次貸危機所造成的跌幅，當時全球金融市場全面重挫。
Goodbody stockbrokers分析師卡伯里說，部分住宅建商必須以他們取得土地的原始價格打七折來交易，這大致意味著房價將下跌10%左右。
不過，對於房價是否會真的跌這麼多，他抱持懷疑態度。他另指出，如今建商的資產負債表比2008年金融危機時強勁許多。
卡伯里說：「他們準備更加充足，能因應任何崩跌。我認為市值對這些因素的考量未達到應有的程度。」如今他反而給予柿子公司、Taylor Wimpey等公司「買進」的評級。
這項建商指數30日上漲4.6%，收復前幾天的失土。
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