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彭博：蘋果供應鏈千絲萬縷 難擺脫對中國大陸依賴

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
彭博資訊分析，蘋果很難擺脫對中國大陸的依賴。歐新社
彭博資訊分析，蘋果很難擺脫對中國大陸的依賴。歐新社

美國企業降低對中國大陸依賴的理由近年來愈來愈多，包括美中貿易戰、北京當局嚴格的防疫封控、美中在台灣問題的針鋒相對，還有華府推動「友岸外包」（friend-shore）的政治壓力，敦促美企把供應鏈轉向與美國友好的國家。

但彭博資訊分析，對消費電子大廠蘋果來說，這相當困難。

儘管蘋果正試著降低對中國大陸的依賴，例如提前開始在印度生產一些iPhone 14，但彭博分析師指出，蘋果需要八年時間，才能把僅僅10%的產能移出中國大陸。

蘋果約98%的iPhone都在中國大陸生產，仰賴大量的當地零組件供應商，還有現代化和高效的物流運輸、通訊及電力供應。中國大陸擁有完善且難以複製的供應鏈，若蘋果出走，未來可能不得其門而入。蘋果發言人未回應彭博資訊的置評請求。

美國一些科技業者已在過去20多年投資數百億美元，在中國大陸建立複雜的生產鏈，若要終結這些關係，可能也要花一樣長的時間，還可能會對已受創的全球經濟造成長久傷害。

蘋果在中國大陸的投入程度則明顯高於其他許多公司。亞馬遜、 惠普、微軟、思科和戴爾也依賴中國大陸，生產伺服器、儲存及網路產品的硬體，但依賴中國大陸的程度都遠低於蘋果。

美國的政治阻力已不利於美中整合，例如美中互爭關稅目前依然無解。此外，中國大陸為了防堵新冠疫情，實施嚴格的封控措施，實質禁止人員流動，而美國與台灣關係升溫，以及中國大陸在台海進行空前規模的軍演，都拉高美中緊張。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIX）高級顧問Scott Kennedy指出，由於貿易戰和新冠疫情，美中確實正朝脫鉤邁進，上海封城大幅加速這個態勢，8月初的台海危機更是火上澆油。

美中科技供應鏈至少在某種程度上已經開始脫鉤。高盛9月23日的報告發現，2017年來，美國科技進口中，直接來自中國大陸的占比下降10個百分點，主因為中國手機出口放緩。拜登政府正以「棒子和胡蘿蔔」雙管齊下，以削弱與中國的經濟聯繫，一方面用補貼鼓勵企業轉移生產，另一方面則用關稅和出口管制懲罰在中國大陸的投資。

彭博分析師指出，到2030年時，在多數情況下，整體科技業對中國大陸的依賴度可能會降低20%~40%，而硬體和電子製造商可能會在未來十年，降低對中國大陸市場的依賴度到20%～30%。

美國 蘋果 Apple

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