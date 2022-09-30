趁科技公司裁人 摩根大通全球招兵買馬2,000名工程師

儘管經濟情勢惡化，摩根大通（JPMorgan Chase）計劃今年底之前在全球招兵買馬大約2,000名工程師。

這家全美最大銀行去年淨增加5,000名軟體開發人員和數據科學家，技術人員在全球員工27.8萬人當中占了20%。儘管其他科技巨擘紛紛凍結人事，但摩根大通今年仍打算持續徵才，新進人員職務將遍布一般軟體工程、數據科學、網路安全和雲運算等領域。

摩根大通資訊長Lori Beer接受路透採訪表示，經濟進入艱難期且市況不穩反而對該銀行有利。隨著全球經濟成長放緩，一些科技公司、加密貨幣交易所和金融公司開始裁員或放緩聘雇，矽谷、西雅圖、德州和印度等技術就業市場的競爭減弱，應徵者同時考慮多個工作機會的情況減少。

前幾年，科技公司以股票選擇權提供高額薪酬，吸引了許多工程師，被視為依賴舊技術運作的銀行業在人才的激烈競爭中經常落敗。Beer說，如今有可能扭轉劣勢。

分析師質疑摩根大通今年技術支出高達141億美元的計畫。在5月舉行的投資人日上，摩根大通高層說明了一些舉措，例如行動應用程式個人化、改善電子商務支付服務，以及基礎設施現代化。近年來，美國許多銀行都把加強對自身技術的投資列為優先事項。