快訊

台股面臨萬3保衛戰 金管會宣布「2招救市」

立院三讀《警械使用條例》 4情況可直接開槍

美日強化晶片合作 美光獲日本補貼生產先進晶片

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美光已獲得日本政府補助，將在廣島廠生產先進記憶體晶片。美聯社
美光已獲得日本政府補助，將在廣島廠生產先進記憶體晶片。美聯社

日本經濟產業省將提供美光多達465億日圓（3.2億美元）的補貼，幫助美光在廣島廠生產先進記憶體晶片，成為美日加強合作晶片的最新例證。

日本是在美國副總統賀錦麗訪問這個亞洲經濟體之後，宣布這項補貼，賀錦利說日本在打造晶片強韌供應鏈上，扮演「關鍵角色」。日本經濟產業大臣西村康稔在例行記者會上說：「我們相信這將近一步強化美日的半導體合作。」

美光表示，這座廣島工廠將興建新的1-Beta動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片。美光之前已宣布，計劃在廣島廠生產最先進的記憶體晶片，投資額水準部分取決於當地政府的支持程度。美光是在2013年買下破產的爾必達時，也買下這些設施。

日本也正提供補貼給台積電，供台積電與Sony公司及車用零件製造商Denso興建晶片廠。

日本經濟 廣島

延伸閱讀

記憶體市況差 美光展望損平邊緣大砍資本支出

拜登講錯話隔天！賀錦麗也口誤美國跟「北韓共和國」結盟

美光警告市況更艱困 要大砍資本支出逾30%

5天內第3次！北韓又試射飛彈 南韓軍方正分析各項數據

相關新聞

趁科技公司裁人 摩根大通全球招兵買馬2,000名工程師

儘管經濟情勢惡化，摩根大通（JPMorgan Chase）計劃今年底之前在全球招兵買馬大約2,000名工程師。

竊取老東家Hama壽司機密數據 他跳槽Kappa壽司當上社長「如商業間諜小說」

日本爆發一起商業糾紛。知名迴轉壽司連鎖店「Kappa壽司」的46歲社長田邊公己及其原下屬，因涉嫌竊取競爭對手「Hama壽司」的商業機密，並加以運用在Kappa壽司的經營，因而遭到檢方調查。

美日強化晶片合作 美光獲日本補貼生產先進晶片

日本經濟產業省將提供美光多達465億日圓（3.2億美元）的補貼，幫助美光在廣島廠生產先進記憶體晶片，成為美日加強合作晶片...

德國9月通膨10%創新高 明年經濟衰退

德國今天公布9月通膨年增率達創新高的10%，主因為能源與食物價格高漲所推升。在9月通膨年增率發布前，德國多家權威研究機構...

摩根大通分析師：別只為了跟進巴菲特而買西方石油

在西方石油公司（Ocidental Petroleum）透露，「股神」巴菲特旗下的波克夏公司本周持續加碼買進後，這家石油...

亞股將創疫情以來最大月跌幅！分析師喊「先別撿」但可留意這支台股

亞洲股市預料周五將寫下新冠疫情爆發以來最差單月表現，同時外匯和債券市場持續動盪不安，主要是各國央行發表鷹派言論、投資人擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。