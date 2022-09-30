美日強化晶片合作 美光獲日本補貼生產先進晶片

日本經濟產業省將提供美光多達465億日圓（3.2億美元）的補貼，幫助美光在廣島廠生產先進記憶體晶片，成為美日加強合作晶片的最新例證。

日本是在美國副總統賀錦麗訪問這個亞洲經濟體之後，宣布這項補貼，賀錦利說日本在打造晶片強韌供應鏈上，扮演「關鍵角色」。日本經濟產業大臣西村康稔在例行記者會上說：「我們相信這將近一步強化美日的半導體合作。」

美光表示，這座廣島工廠將興建新的1-Beta動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片。美光之前已宣布，計劃在廣島廠生產最先進的記憶體晶片，投資額水準部分取決於當地政府的支持程度。美光是在2013年買下破產的爾必達時，也買下這些設施。

日本也正提供補貼給台積電，供台積電與Sony公司及車用零件製造商Denso興建晶片廠。