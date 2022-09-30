力抗通膨 印度央行再升息2碼
印度央行30日調升基準利率2碼，為連續第三次升息2碼，以抑制通膨，也避免盧比進一步貶值。
印度央行貨幣決策委員會決議，調升基準的附買回利率2碼至5.9%，符合經濟學家預期，總裁達斯在視訊記者會上說：「我們面臨另一場全球積極緊縮貨幣風暴」，此舉已造成金融市場波動與避險﹑「全球經濟處於新的暴風眼」。
這項決策也強化達斯聲稱將「竭盡所能」對抗通膨的立場，印度央行過去三次會議已共升息1.4個百分點，若連同這次會議，近來的累積升息幅度達1.9個百分點。
由於食品價格大漲，印度8月零售通膨年升綠加速升到7%，連續第八個月高於央行設定的2%~6%目標區間。近來盧比匯價持續走低，兌美元上周一度貶破81盧比關卡，創新低。
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