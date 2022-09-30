快訊

直播／今本土新增43280例、50例死亡 225例境外移入

中重症增149例！2歲女童確診5周後「嘔吐草莓舌」引發MIS-C

直播／首份台灣人觀點美食評鑑！第二屆「500盤」榜單公布

竊取老東家Hama壽司機密數據 他跳槽Kappa壽司當上社長「如商業間諜小說」

聯合新聞網／ 綜合報導
西武獅公佈新年度的會員紀念品中，包括印有山川穗高書法「完食」兩字的咖哩餐盤。圖擷自youtube
西武獅公佈新年度的會員紀念品中，包括印有山川穗高書法「完食」兩字的咖哩餐盤。圖擷自youtube

日本爆發一起商業糾紛。知名迴轉壽司連鎖店「Kappa壽司（かっぱ寿司，台譯河童壽司）」的46歲社長田邊公己及其原下屬，因涉嫌竊取競爭對手「Hama壽司（はま寿司 ）」的商業機密，並加以運用在Kappa壽司的經營，因而遭到檢方調查。

根據日本媒體「體育報知」報導，田邊過去曾經是Hama壽司的職員，但前年轉投Kappa壽司擔任顧問。接著他一路升到副社長，並在去年成為社長。田邊靠著持有Hama壽司指標店鋪的相關數據，因此在不需要花費太多成本的情況下，就能選出最適合的開店地點。

知名媒體人玉川徹分析，由於迴轉壽司並不像拉麵一樣，不好在口味上做出區隔，如無論哪家店的醋飯吃起來都很類似，因此選擇在哪裡開店，是非常關鍵的資訊。而為此竊取其他公司的商業機密，自然不能被接受。

玉川還形容，這起案件簡直就像是「商業間諜小說」般的情節真實上演。目前日本警方已經展開搜查，不過還在蒐證階段，尚未逮捕田邊等Kappa壽司員工。Kappa壽司則對於鬧出這麼大的糾紛致歉，而一切結果，還有待司法調查。

日本 壽司 間諜

延伸閱讀

日男因「學弟沒說敬語」潑他硫酸 被爆從小就教訓同學、逼吃蟲

影／搜查犯人竟將警車停鐵軌上 火車攔腰撞上恐怖畫面曝光

40年沒吃東西能活嗎？ 越南瑜珈老師宣稱自己只喝水過活

男高中生毆打女路人搶走零錢 自首「對生活厭煩想蹲苦窯」

相關新聞

竊取老東家Hama壽司機密數據 他跳槽Kappa壽司當上社長「如商業間諜小說」

日本爆發一起商業糾紛。知名迴轉壽司連鎖店「Kappa壽司」的46歲社長田邊公己及其原下屬，因涉嫌竊取競爭對手「Hama壽司」的商業機密，並加以運用在Kappa壽司的經營，因而遭到檢方調查。

蘋果拖累大盤 道瓊重挫458點、史指跌至今年新低

美股恢復2022年的拋售走勢，將史坦普500指數推至今年新低，因為人們擔心經濟衰退不會阻止聯準會(Fed)升息。

德國9月通膨10%創新高 明年經濟衰退

德國今天公布9月通膨年增率達創新高的10%，主因為能源與食物價格高漲所推升。在9月通膨年增率發布前，德國多家權威研究機構...

摩根大通分析師：別只為了跟進巴菲特而買西方石油

在西方石油公司（Ocidental Petroleum）透露，「股神」巴菲特旗下的波克夏公司本周持續加碼買進後，這家石油...

亞股將創疫情以來最大月跌幅！分析師喊「先別撿」但可留意這支台股

亞洲股市預料周五將寫下新冠疫情爆發以來最差單月表現，同時外匯和債券市場持續動盪不安，主要是各國央行發表鷹派言論、投資人擔...

力抗通膨 印度央行再升息2碼

印度央行30日調升基準利率2碼，為連續第三次升息2碼，以抑制通膨，也避免盧比進一步貶值。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。