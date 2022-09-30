竊取老東家Hama壽司機密數據 他跳槽Kappa壽司當上社長「如商業間諜小說」

日本爆發一起商業糾紛。知名迴轉壽司連鎖店「Kappa壽司（かっぱ寿司，台譯河童壽司）」的46歲社長田邊公己及其原下屬，因涉嫌竊取競爭對手「Hama壽司（はま寿司 ）」的商業機密，並加以運用在Kappa壽司的經營，因而遭到檢方調查。

根據日本媒體「體育報知」報導，田邊過去曾經是Hama壽司的職員，但前年轉投Kappa壽司擔任顧問。接著他一路升到副社長，並在去年成為社長。田邊靠著持有Hama壽司指標店鋪的相關數據，因此在不需要花費太多成本的情況下，就能選出最適合的開店地點。

知名媒體人玉川徹分析，由於迴轉壽司並不像拉麵一樣，不好在口味上做出區隔，如無論哪家店的醋飯吃起來都很類似，因此選擇在哪裡開店，是非常關鍵的資訊。而為此竊取其他公司的商業機密，自然不能被接受。

玉川還形容，這起案件簡直就像是「商業間諜小說」般的情節真實上演。目前日本警方已經展開搜查，不過還在蒐證階段，尚未逮捕田邊等Kappa壽司員工。Kappa壽司則對於鬧出這麼大的糾紛致歉，而一切結果，還有待司法調查。