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首度賣進第三方實體店 派樂騰結盟Dick's拓展銷售通路

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
派樂騰（Peloton）將和運動用品店Dick's合作，在Dick's的上百家門市銷售其健身器材
派樂騰（Peloton）將和運動用品店Dick's合作，在Dick's的上百家門市銷售其健身器材

派樂騰（Peloton）將和運動用品店Dick's合作，在Dick's的上百家門市銷售其健身器材，為首度在自家展售據點以外，於其他實體店面銷售產品，力圖在需求減緩之際提振銷售。

派樂騰和Dick's表示，派樂騰的健身器材產品將在年底購物季之初，於Dick's的實體門市和電商平台銷售，並將透過派樂騰的送貨到府安裝服務。派樂騰上個月也表示，將在電商巨擘亞馬遜網站開賣健身器材與服飾。

派樂騰全球直接銷售部門資深副總裁帕克（Jen Parker）表示，派樂騰希望為不熟悉該公司產品的消費者，提供更多選項，並讓民眾能夠實際試用健身設備，「我們的觸角愈廣，就愈能面對愈多人與生活，這就是我們的目標」。

Dick's商品硬體部門副總裁史威雪（Will Swisher）也說，讓消費者能實際看到派樂騰的產品，也有助該公司拓展健身市場。

隨著派樂騰的產品需求自新冠疫情高峰以來銳減，派樂騰正力圖振作，包括改組公司高層，就連共同創辦人兼執行董事長佛利（John Foley）都離職，其他去職的高階主管包括法務長、商業長以及行銷部門資深副總裁。派樂騰也以拓展銷售通路，為扭轉頹勢的策略核心。

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