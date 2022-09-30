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美前財長桑默斯：全球市場風險蓄積 有如2007金融海嘯前夕

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
桑默斯認為，目前全球經濟面臨的一系列風險，有如金融海嘯前、2007年夏季的階段。路透
桑默斯認為，目前全球經濟面臨的一系列風險，有如金融海嘯前、2007年夏季的階段。路透

美國前財政部長桑默斯認為，目前全球經濟面臨的一系列風險，有如金融海嘯前、2007年夏季的階段，英國困境只是潛在崩潰的其中一個案例。

桑默斯接受彭博電視訪問時說，「我們正處於風險居高不下的時期」，「就像2007年8月人們變得緊張那樣，我認為現在該是大家愈來愈緊張的時候」。美國房市在2007年夏季出現緊張的初步跡象，最終在之後一年演變成大蕭條以來最為嚴重的金融危機。

桑默斯說，除了英國，「我認為我還沒看到其他市場失序的跡象，現在還沒有」，「但我們都知道，在市場極為波動時，這樣情勢就更有可能出現」。他把目前的金融麻煩比喻成地震前的震動。有時候震動完會沒了，但有時不會，就像2007年。

他指出，當前市場的脆弱性主要源自龐大的槓桿、經濟政策前景的不確定性、對於基本通膨高漲企的不安、大宗商品價格波動、以及俄烏衝突和中國大陸相關的地緣政治緊張。

桑默斯說，現在要特別需要關注的一個領域，是目前日本政策矛盾的壓力。日本上周干預匯市，透過購買日圓從市場吸收流動性以支撐匯率，但另一方面，日本銀行（央行）又維持寬鬆的貨幣政策，為市場注入流動性，相當「非比尋常」。他說，觀察日本政策演變將很有意思」，日本投資人在世界各地「持有大量」固定收益證券，將須持續關注。

對於英國，他認為「我們處在非常複雜和未知的領域」，雖然英國央行干預英債市場暫時穩定住情勢，但英國央行的計畫是操作到10月14日，可能無法持久。

桑默斯認為，目前的關鍵問題在於，市場不相信英國的總體經濟政策能夠持續，「僅靠兩周的購買操作，不會永遠維持穩定，甚至可能穩定不到兩周，除非各界認為（英國央行的行動）是幫助修補基本面的過渡期」，但這不是最近訊息所透露的情況。英國首相特拉斯29日排除收回減稅方案的可能性，表示「這是正確的計畫」。

桑默斯說，基於當前的風險，「現在絕非救火員一起休假的時刻」，像英國這類大國陷入困境時，後果不會僅止於英國。

英國 日本

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