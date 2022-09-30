Fed官員重申將持續升息 抗通膨有明顯進展後再關注成長

美國三位聯準會官員周四重申將持續升息以遏制高通膨。其中，舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，需升息到4.5%-5%區間，並維持到2023年底，通膨才能獲得控制，而如果通膨未如預期地下降，她可能支持採取更多舉措。

戴利周四參加博伊西州立大學發表演說表示，聯準會今年迅速升息「是必要和適當的調整，以使經濟重新站穩腳跟」。

她會後說，對上周公布的決策官員預測——聯準會政策利率今年會升到4%-4.5%，明年升到4.5%到5%——感到很放心，「限制性政策需維持一段時間，以獲得通膨會回到2%的明確有力證據。所以我認為至少要到明年底。」

被問到全球金融市場動盪是否會促使她支持暫停升息時，戴利回覆那只是部分考慮因素：「我真正關注的是金融條件的收緊程是否超過資金利率的收緊程度，且超過預期。如果是的話，放慢升息步伐但仍朝適宜的終端利率前進，會是合適的。」

她補充說：「但如果通膨居高不下，未見緩和，勞動市場僅略有緩和，那麼基本上經濟仍擁有很大的動力，我們將不得不繼續升息，因為我們會明白，我們並不如應該的那樣接近終端利率。」

同日，聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）在一場線上論壇表示，就算衰退也不會停止升息，從點陣圖來看，「聯邦公開市場委員會今年似乎會有相當多的額外升息之舉。市場消化了這一點，解讀正確」。他說，金融市場的波動性反映英國新政導致英鎊暴跌的溢出效應，但明確表態，這不會促使聯準會暫停緊縮政策。

他的鷹派立場得到克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）的呼應，後者重申官員決心將利率提高到「限制性區域」。她說，「目前物價穩定仍是頭號首務，必須先解決這個問題，再擔心對經濟成長的影響」。至於經濟衰退是否會阻止聯準會升息，她直言：「我的答案是不會。」