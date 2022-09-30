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Fed官員重申將持續升息 抗通膨有明顯進展後再關注成長

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
包括舊金山聯準銀行總裁戴利在內的三位聯準會官員周四重申持續升息抗通膨。路透
包括舊金山聯準銀行總裁戴利在內的三位聯準會官員周四重申持續升息抗通膨。路透

美國三位聯準會官員周四重申將持續升息以遏制高通膨。其中，舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，需升息到4.5%-5%區間，並維持到2023年底，通膨才能獲得控制，而如果通膨未如預期地下降，她可能支持採取更多舉措。

戴利周四參加博伊西州立大學發表演說表示，聯準會今年迅速升息「是必要和適當的調整，以使經濟重新站穩腳跟」。

她會後說，對上周公布的決策官員預測——聯準會政策利率今年會升到4%-4.5%，明年升到4.5%到5%——感到很放心，「限制性政策需維持一段時間，以獲得通膨會回到2%的明確有力證據。所以我認為至少要到明年底。」

被問到全球金融市場動盪是否會促使她支持暫停升息時，戴利回覆那只是部分考慮因素：「我真正關注的是金融條件的收緊程是否超過資金利率的收緊程度，且超過預期。如果是的話，放慢升息步伐但仍朝適宜的終端利率前進，會是合適的。」

她補充說：「但如果通膨居高不下，未見緩和，勞動市場僅略有緩和，那麼基本上經濟仍擁有很大的動力，我們將不得不繼續升息，因為我們會明白，我們並不如應該的那樣接近終端利率。」

同日，聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）在一場線上論壇表示，就算衰退也不會停止升息，從點陣圖來看，「聯邦公開市場委員會今年似乎會有相當多的額外升息之舉。市場消化了這一點，解讀正確」。他說，金融市場的波動性反映英國新政導致英鎊暴跌的溢出效應，但明確表態，這不會促使聯準會暫停緊縮政策。

他的鷹派立場得到克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）的呼應，後者重申官員決心將利率提高到「限制性區域」。她說，「目前物價穩定仍是頭號首務，必須先解決這個問題，再擔心對經濟成長的影響」。至於經濟衰退是否會阻止聯準會升息，她直言：「我的答案是不會。」

聯準會 通膨

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