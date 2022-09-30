美商務部長預估：晶片法將帶動在美新建10~15座晶片廠

彭博資訊報導，美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，她預估美國最近通過的晶片法，將帶動在美國興建約10到15座新半導體工廠。

主導提高美國科技競爭力、抗衡中國大陸的雷蒙多29日在大西洋理事會主辦的一場活動上說，「在落實晶片法時，我們認為，我們將刺激額外10、11、12或15座晶圓廠的生產」。她也說，美國晶片法提供的逾500億美元聯邦資金，悠然「遠不足以」與中國大陸相競爭。

她說，「人們將關注晶片法的實施」，以確定任務是否成功完成，在實現這些目標之後才能向國會要求更多資金。

雷蒙多也說，商務部門在執行法律方面，擁有「廣泛的自由度」，並將嚴格確保資金流向把美國利益擺在首位的公司，「我們商務部將非常強硬地執行這項法律（晶片法）」，過去曾違反出口管制、或沒有遵守智慧財產權保護標準良好紀錄者，都將拿不到補助。

她也提出了一些憂慮，包括美國軍方用來測試晶片的程度、甚至是美軍成員玩騰訊的遊戲。