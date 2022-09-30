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颶風伊恩破壞力驚人！拜登：佛州遭遇過的「最致命颶風」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國總統拜登29日表示，颶風伊恩可能是佛羅里達州遭遇過「最致命的颶風」，並補充說他將在適當時機前往該州視察。美聯社
美國總統拜登29日表示，颶風伊恩可能是佛羅里達州遭遇過「最致命的颶風」，並補充說他將在適當時機前往該州視察。美聯社

美國總統拜登（Joe Biden）29日表示，颶風伊恩（Hurricane Ian）可能是佛羅里達州遭遇過「最致命的颶風」，並補充說他將在適當時機前往該州視察。

路透報導，拜登在訪問緊急事務管理署（FEMA）總部時表示「這可能是佛羅里達州歷史上最致命的颶風，具體數字尚不清楚，但我們正收到有關可能造成重大生命損失的早期報告」，他還承諾政府將盡一切努力為佛羅里達州居民提供風暴過後所需資源，並警告能源公司不要選擇在此時在價格上進行欺詐。

此外，拜登還提到身為政治對手的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）感謝政府對颶風的迅速反應。據悉，迪尚特可能會成為2024美國總統大選的候選人之一，他先前也一直嚴厲批評拜登在多個領域的政策。

拜登表示自己已與迪尚特談了4到5次，州長對聯邦政府的支持表示感謝和讚賞，拜登強調「這與我們在政治上的分歧無關，這是為了拯救人們的生命、家庭和事業」。

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