美銀估蘋果需求將惡化、降投資評等 引發美科技股賣壓

儘管蘋果今年來的股價表現都優於整體科技股，但美國銀行以莫罕（Wamsi Mohan）為首的分析師團隊預估，這種表現恐難持續，認為蘋果的產品需求趨勢將惡化，並調降投資評等至中立，甚至引發美國科技股賣壓。

莫罕說，蘋果今年來的股價表現始終遠優於大盤，也被認為是相對的資金避風港，「然而，我們認為這種脫穎而出的表現將在未來一年遭遇風險，我們預期消費者需求減弱，將造成大幅的負面（預估）修正」。蘋果股價今年來已跌20%，跌幅比標普500指數的24%小，也遠小於標普綜合1500資訊科技類股的31%。

墨罕擔心，在當前消費者面臨經濟壓力（特別是歐洲）下，iPhone 14銷售循環可能出現疲態。雖然一些分析師看好高階版iPhone 14 Pro的銷售情況，但墨罕說，Pro機型銷售強勁，仍抵銷不了整體iPhone銷售減少所造成的營收或獲利下滑。

蘋果股價29日收盤重挫4.91%至142.48美元，那斯達克綜合指數跌2.8%，Google母公司Alphabet和微軟也都一度觸及52周低點，臉書母公司Meta下挫3.7%，亞馬遜挫跌2.7%。