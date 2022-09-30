英鎊連三天攀升 締造2020年3月來最大單日升幅

在英國央行推出緊急購債計畫以穩定市場後，英鎊匯率29日震盪走揚，大漲2.1%至1.1117美元，為2020年3月以來的最大單日升幅，美元指數則回落0.3%，但分析師認為，英國央行行動提振英鎊的效應將為期短暫。

英國央行29日購買14.15億英鎊（15.5億美元）期限超過20年的英國公債，連續第二天緊急購債，拉抬英鎊匯價。

英鎊回升的另一利多，為報導指稱英國首相特拉斯30日將和英國預算責任辦公室（OBR）主管緊急會晤。英鎊兌美元已從本周的歷史低點回升了7%以上。

BMO資本市場公司全球外匯策略主管Greg Anderson說，英國央行正在展示創意和因應瘋狂市場的意願，但英國央行帶來的英鎊升勢難以持續，因為投資人在央行臨時干預市場時，肯定會測試央行繼續這樣做的意願。他說，他將在1.10美元時賣出英鎊，英鎊有可能回落到1.05美元。

另一方面，美元指數下跌0.3%，報112.254，歐元兌美元則上漲0.7%。

儘管歐元區9月份經濟景氣大幅下降，且降幅超過預期，因為企業和消費者信心下降，對未來幾個月的通膨趨勢也持悲觀態度，但德國9月通膨率躍升至10.9%，遠遠超出預期的10%，顯示今天將公布的歐元區9月通膨率也可能超過經濟學家預測的9.6%，強化了歐洲央行（ECB）下次決策會議再升3碼的可能能性。

然而，一些分析師認為，ECB的升息可能性可能只會短期提振歐元。BMO駐倫敦的外匯策略主管Stephen Gallo說，升息雖能支撐貨幣匯率，但通膨飆升對貨幣來說並非好事，特別是若央行未適當抑制通膨沒，而且歐元區經濟還沒明顯擺脫衰退時。

美元兌日圓則上揚0.2%。日本財務大臣鈴木俊一29日說，日本最近的干預匯市，是為了糾正投機行為加劇匯市波動所造成的市場扭曲，若投機行為持續存在，準備再次進行干預。