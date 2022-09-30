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美光警告市況更艱困 要大砍資本支出逾30%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美光上季營收年減20%，為逾兩年來首見下滑，且本季財測疲軟，還要大砍資本支出。路透
美光上季營收年減20%，為逾兩年來首見下滑，且本季財測疲軟，還要大砍資本支出。路透

美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）上季營收年減20%，為逾兩年來首見下滑，且本季財測疲軟，同時警告情勢更加艱困，正在採取行動以擺脫當前的「前所未見」市場下行循環，包括大砍全年資本支出逾30%，股價盤後應聲挫跌。

美光公布，止於9月1日的年度第4季（上季）淨利較去年同期銳減約45％至14.9億美元，經調整後每股盈餘為1.45美元，略高於市場預估，營收則為66.4億美元，不如華爾街預測。

美光說，上季財報主要受到「消費者需求快減弱，以及所有終端市場客戶都在大幅調整庫存」的影響。上季NAND營收比去年同期減少14%，DRAM營收下滑21%。

美光預測，年度第1季（本季）營收為42.5億美元、或加減2.5億美元，每股盈餘估為4每分、或加減10每分，意味著可能陷入虧損，經調整後毛利率預估將降至40.3%，都低於市場預期。美光盤後股價跌逾1.9%。

美光認為，今年日曆年的DRAM位元成長率將為低至中個位數，整體記憶體供應成長仍將遠高於需求，但預料明年這個型態將會扭轉。

美光形容目前的市況挑戰為「前所未見」，但有信心該公司採取的行動有助該公司安度困境，執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）表示，「我們大幅調降資本支出，預期今年度資本支出將約為80億美元，年比減少逾30%」，晶圓製造設備投資將減少50%，也拖累應用材料股價盤後跌約2%。

美光財務長墨菲（Mark Murphy）說，庫存水準仍高，而且將繼續攀增，預估達到超過150天的水準，正盡力採取行動調整未來的供應或產能，以降低庫存，「展望前景，總體經濟不確定性很高，能見度低」。

美光的疲軟財測和調降資本支出，也再度引發個人電腦和智慧手機需求持續大幅滑落的憂慮。Wedbush證券公司分析師布萊森表示，傳統的減產和調降資本支出，是記憶體市場正在逼近谷底的跡象。

供應鏈解決方案供應商Supplyframe行銷長巴奈特說，蘋果等手機品牌已調降產量目標，「加劇」美光的挑戰。美光商業長薩達納（Sumit Sadana）說，「大幅下滑的程度一直令人感到意外」，今年日曆年的PC銷售減幅將為二位數的上限區間，智慧手機銷售降幅將是個位數的上限區間。

不過，美光仍預測，隨著全球從明年初開始回升，下半年度（明年4~9月）的營收將強勁成長。梅羅塔說，「沒錯，我們正處於具挑戰性的市場環境，但我們正迅速採取行動因應」，「當然2023年度（今年度）的環境前所未見，但長期動能依然不變」。

華爾街 光盤

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