OPEC+考慮減產推升油價一度漲破90美元 金價持平

油價周四在震盪交投中收低，一度漲破每桶90美元，但稍後回檔，交易商正權衡經濟前景惡化和下周石油輸出國組織與其盟國（OPEC+）可能宣布減產。金價持穩，主因是美元下跌，抵消美債殖利率上升以及對美國聯邦準備理事會激進貨幣政策擔憂加劇的影響。

油價一度漲破90美元

布蘭特原油期貨收跌0.83美元，報每桶88.49美元，盤中最高觸及90.12美元。西德州11月原油期貨收低0.92美元，報每桶81.23美元。

根據三位消息人士，OPEC+主要成員國開始討論在10月5日下次會議上宣布減產。 路透日前報導，俄羅斯可能提議OPEC+減產每日100萬桶。

Opportune LLP大宗商品風險諮詢董事Ryan Dusek表示：「現在，油市在美國聯準會引發的需求破壞以及石油供應緊張之間搖擺不定。」

美股大跌，因為擔心聯準會激進抗通膨的行為可能阻礙美國經濟，而且投資人對全球匯市和債市的崩潰感到憂慮。

颶風伊恩的威脅消退，也令市場下跌。美國石油生產預計將在未來幾天恢復。根據聯邦數據，截至周三，墨西哥灣約有每日15.8萬桶的石油產能處於關閉狀態。

指標原油在連四周下跌後，本周勢將上漲。本周初，美元回落強化原油期貨的買盤，以及美國燃料庫存下降幅度超過預期，原油從九個月低點回升。

美元回落助金價持穩

現貨黃金基本持平於每英兩1,659.22美元，盤中下跌逾1%，至1,640.30 美元。美國黃金期貨下跌0.1%，報每英兩1,667.60美元。

OANDA資深分析師Edward Moya表示：「今天美元小幅走軟可能（給黃金）帶來一些緩解......（但）關鍵因素應該仍是公債殖利率的走勢，短債殖利率仍勁揚。」

美國第2季度國內生產毛額確認萎縮0.6%，金價聞聲下跌，但美元回落，使黃金對海外買家來說更便宜，又支撐了買盤。幾位聯準會官員本周重申聯準會激進升息抗通膨的承諾，美國公債殖利率上升。

道明證券發布的報告說：「利率市場正在消化高利率將持續一段時間的可能性，美聯準會官員源源不斷的講話可能會強化這一可能性……在此一升息周期的下一階段，金價仍可能進一步下跌。」

白銀下跌1%至每英兩18.70美元。白金基本持平，報每英兩863.05美元。鈀金上漲2.4%至每盎司2,206.74美元。