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台積電ADR大跌近4% 聯電也下挫 跌幅比大盤更深

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台積電示意圖。記者宋健生攝影／報系資料照
台積電示意圖。記者宋健生攝影／報系資料照

台股ADR周四（29日）跟隨美股走勢下跌，台積電重挫近4%，但對台北交易股票價格仍有溢價率1.34%。

道瓊工業指數下跌458.13點，跌幅1.54%，收在29,225.61點。標普500指數下跌78.57點，跌幅2.11%，收在3,640.47點。那斯達克指數下跌314.13點，跌幅2.84%，收在10,737.51點。

費城半導體指數下跌3.29%至2,347.36點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.01 -2.72%

中華電 CHT 35.87 -1.67%

台積電 TSM  69.28 -3.95%

聯電 UMC 5.64 -3.59%

資料來源：彭博資訊、外電

指數 台股 台積電

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