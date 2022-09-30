台積電ADR大跌近4% 聯電也下挫 跌幅比大盤更深

美國聯準會（Fed）主席鮑爾將聯邦基金利率調升3碼後的新聞發布會上說，「我們會堅持升息下去。」鮑爾的話清楚表明他願意接受經濟「硬著陸」，包括高失業率，以重新控制物價。 高度依賴外部需求的南韓恐怕也不能倖免於類似的嚴重後果。韓國央行在8月將今年GDP成長率下修至2.6%。然而，這是根據之前的美國經濟成長前景計算得出。美國的成長率預測值已由1.7%暴跌至0.2%，南韓2022年的GDP年增率也將大幅下修。

2022-09-30 07:00