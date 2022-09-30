台積電ADR大跌近4% 聯電也下挫 跌幅比大盤更深
台股ADR周四（29日）跟隨美股走勢下跌，台積電重挫近4%，但對台北交易股票價格仍有溢價率1.34%。
道瓊工業指數下跌458.13點，跌幅1.54%，收在29,225.61點。標普500指數下跌78.57點，跌幅2.11%，收在3,640.47點。那斯達克指數下跌314.13點，跌幅2.84%，收在10,737.51點。
費城半導體指數下跌3.29%至2,347.36點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 5.01 -2.72%
中華電 CHT 35.87 -1.67%
台積電 TSM 69.28 -3.95%
聯電 UMC 5.64 -3.59%
資料來源：彭博資訊、外電
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