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聯準會官員繼續發表鷹派言論 美股重挫至近兩年來最低

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股周四重挫至22個月低點。歐新社
美股周四重挫至22個月低點。歐新社

美股三大指數周四大跌，因為投資人擔心美國聯邦準備理事會激進對抗通膨可能打擊美國經濟，全球貨幣和債市震盪也令人憂慮。

標普500指數挫低78.57點，跌幅2.11%，收在3,640.47點，盤中一度觸及2020年11月以來最低點，連跌六天後周三的反彈前功盡棄。道瓊工業指數下跌458.13點，跌幅1.54%，至29,225.61點。科技巨擘蘋果和輝達的跌幅都超過4%，拖累科技股集中的那斯達克指數下跌314.13點，跌幅2.84%至10,737.51點，接近6月中旬創下的2022年迄今最低水準。

美國公債市場拋售潮重現，聯準會官員沒有暗示將放緩或改變其激進升息以降低高通膨的計畫。克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特周四表示，她並未看到美國金融市場出現會改變聯準會升息抗通膨行動的困境。聯邦資金利率目標區間目前已達3.0%-3.25%。

數據顯示， 美國上周初次申請失業救濟金的人數降至五個月來最低，儘管聯準會激進升息和需求放緩造成的阻力增加，但勞動市場仍具韌性。

Ladenburg Thalmann Asset Management負責人Phil Blancato表示：「好消息就是壞消息，今天的就業數據再次強調，聯準會還有很長的路要走。市場擔心的是，聯準會將把我們推入一個非常深的衰退，這將導致獲利衰退，這就是市場拋售的原因。」

多個年期的美債殖利率現在都高於標普500指數的股息率，根據路孚特Datastream數據，後者最近約為1.8%。 如果持有至到期，美債被認為幾乎沒有風險。

在個股方面，Facebook母公司Meta Platforms收跌3.7%，此前彭博資訊報導該公司凍結了聘雇，並警告將進行更多裁員。 

二手車零售商CarMax暴跌近25%，該公司第2季業績不如市場預期，因通膨和利率上升，加上汽車價格上漲，促使消費者削減支出。

航空公司和遊輪營運商下跌，主要是颶風伊恩重創佛羅里達州墨西哥灣沿岸，導致遊客取消預訂或推遲旅行。美國航空、聯合航空和達美航空都下跌超過2%。挪威遊輪（Norwegian Cruise Line） 下跌5.3%，嘉年華重挫6.8%。

美國航空 聯準會 指數

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