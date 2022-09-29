美上季GDP終值萎縮0.6% 確認陷技術性衰退

最新出爐的數據確認，美國第2季國內生產毛額（GDP）最終值下滑0.6%，顯示經濟正顯露疲態，但勞動市場仍很活絡。

美國商務部經濟分析局（BEA）29日公布，第2季實質國內生產毛額（GDP）季增年率的最終值為負成長0.6%，與第二次公布的修正值相同，跌幅雖較第1季的1.6%稍緩，但仍是連兩季萎縮，符合技術性衰退定義。

值得注意的是，政府衡量今年上半年美國經濟活動的兩項主要指標之間的差距縮小，顯示這段期間的經濟動能顯著喪失。商務部指出，經通膨調整後的國內所得毛額（GDI）在第2季的年化成長率僅為0.1%，由之前發布的1.4%增幅大幅下修。

實質GDP和GDI的平均值在第1季下降0.4%，第2季又下跌了0.3%，這兩項負值數字與之前發布正值數字形成鮮明對比。

這些數據很重要，因為美國經濟擴張和衰退的官方仲裁者美國國家經濟研究局，將使用這項平均值和一系列其他經濟變數來做出衰退的判斷。而這些今年上半年的最新修正數字顯示，經濟活動明顯走軟。