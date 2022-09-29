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德通膨怪獸愈養愈大 年增幅驚見兩位數…改用歐元首見

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
德國9月消費者物價指數（CPI）較去年同期暴增10.9%，並高於市場預估值10.2%，寫下改用歐元這20多年來最大增幅。美聯社
德國9月消費者物價指數（CPI）較去年同期暴增10.9%，並高於市場預估值10.2%，寫下改用歐元這20多年來最大增幅。美聯社

德國政府短期紓困措施到期，加上能源危機持續惡化，德國通膨怪獸愈長愈大，9月消費者物價指數（CPI）寫下兩位數年增幅，不僅超乎市場預期，更寫下20多年前改用歐元以來最大單月增幅。

德國聯邦統計局29日表示，9月CPI較去年同期暴增10.9%，比8月的8.8%勁升，並高於市場預估值10.2%。

德國通膨續攀其實是預料中事，此時德國公共運輸和燃料的夏季優惠已結束。歐洲央行（ECB）的壓力顯然只增不減。

德國政府同日也說，將對油價制定價格上限，有助壓制未來的通膨走勢。消息人士透露，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的執政團隊表示，將籌措至少1,500億歐元（1,460億美元）支應這項計畫。

德國 通膨 CPI

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