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美股道瓊早盤跌逾400點 蘋果股票評級遭下調、重挫3%

美股道瓊早盤跌逾400點 蘋果股票評級遭下調、重挫3%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國銀行把蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。 示意圖／法新社
美國銀行把蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。 示意圖／法新社

美股三大指數29日早盤開低走低，道瓊工業指數大跌逾400點，吐回前市多數漲勢，原因是投資人擔憂火熱的通膨和全球衰退風險。

道瓊工業指數早盤跌444點或1.5%、標普500指數跌1.3%、那斯達克綜合指數更大跌2%。費城半導體指數跌2.8%、台積電ADR挫跌3%。

另外，美國銀行把蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。

上周首度請領失業救濟金人數優於市場預期，但仍未能激勵美股上漲，因投資人擔憂強勁的勞動市場，將使聯準會（Fed）無顧慮地持續積極升息。

英國央行前一天宣布購買公債的計畫，以穩定金融市場並阻貶英鎊，激勵美股前市大漲，但提振市場的效果顯然相當短暫。英鎊兌美元29日一度再跌逾1%。

英國央行的寬鬆措施，也有別於多國央行力抗通膨的緊縮措施。

瑞銀投資長海菲爾29日說：「周三市場情緒平靜，但我們懷疑這並不是近期波動性升高或避險情緒的終點。股市若要持續上漲，投資人須見到通膨得控的確切證據，使各國央行降低鷹派立場。」

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