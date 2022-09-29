快訊

被傳搶時段氣走陳斐娟 李兆華臉書發聲了

林秉樞涉施暴高嘉瑜遭起訴8罪 一審30日宣判

「成王敗寇一年前決定」 周玉蔻被NCC罰40萬全因「她」檢舉

勞動需求強勁 美國上周初領失業救濟金人數跌至五個月低點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國勞動需求持續強勁，上周初領失業救濟金人數降至4月來低點。 路透
美國勞動需求持續強勁，上周初領失業救濟金人數降至4月來低點。 路透

美國上周初領失業救濟金人數意外下滑至4月下旬以來低點，顯示在經濟存在不確定性之際，勞動需求呈現強勁。

美國勞工部29日發布的數據顯示，截至9月24日為止的當周初領失業救濟金人數為19.3萬人，比前一周減少1.6萬人，並低於彭博訪調經濟學家預測的21.5萬人；過去四周的移動平均人數連五周下滑至20.7萬人。截至9月17日為止一周內的連續申請失業救濟金人數為135萬人，再創歷史新低。

在雇主仍持續嘗試填滿數以百萬計職缺、並同時留住現有員工之際，申請失業救濟金人數近月來已維持在歷史低位。據27日發布數據，9月有近半美國人認為工作機會充足。

不過，在美國聯準會（Fed）持續激進升息以抑止通膨之際，企業雇用預料將會減弱。Fed升息已導致房貸和車貸等借貸成本高漲，可能在未來幾個月內從頭到尾影響到整個美國經濟，並將導致更多失業。

失業 美國

延伸閱讀

美國候選人大勝俄國 當選國際電信聯盟新秘書長

北溪管線被破壞 俄外交部：發生在美情報單位「完全控制」區

揪2學生從美國買大麻 大學師還賣大麻電子煙

通膨、俄烏戰爭衝擊 專家估全球衰退機率達98%

相關新聞

英國減稅計畫引發市場不信任、專家一面倒批評？三大原因帶你看懂

英國上周公布50年來最大規模的減稅方案，希望提振經濟成長、緩和民眾的高物價苦痛，卻遭專家一面倒批評，連國際貨幣基金（IM...

英國是警訊！專家：市場壓力增、慎防擴大成金融危機

近來全球金融市場警訊頻傳，英國債市和匯市暴跌迫使英國央行（BoE）重啟量化寬鬆（QE）穩定市場，但不僅是英鎊對美元貶到歷...

英國堅持大減稅 避險情緒又起…美股期指急跌逾1%

美股期指29日大跌，標普500期指大跌逾1%，顯示市場再度瀰漫規避風險的情緒，因為投資人擔憂火熱的通膨和全球衰退的風險，...

稱Chip 4首場會議只是「初步交換意見」 南韓尚未決定正式參與

南韓外交部官員今天向媒體表示，晶片四方聯盟（Chip 4或Fab 4）第一次預備會議28日透過視訊進行，但只是初步交換意...

越南第3季GDP 首見雙位數增幅

官方數據顯示，越南第3季實質國內生產毛額（GDP）擴張逾13%，首度創下雙位數增幅，歸功於國內製造業活動熱絡、對美國出口...

無懼通膨猛獸 樂高：耶誕節前積木玩具凍漲

全球最大玩具製造商樂高集團（Lego）表示，儘管許多關鍵市場的通膨飆升，但自家積木玩具組在耶誕節前一律凍漲，不跟進其他玩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。