勞動需求強勁 美國上周初領失業救濟金人數跌至五個月低點

美國上周初領失業救濟金人數意外下滑至4月下旬以來低點，顯示在經濟存在不確定性之際，勞動需求呈現強勁。

美國勞工部29日發布的數據顯示，截至9月24日為止的當周初領失業救濟金人數為19.3萬人，比前一周減少1.6萬人，並低於彭博訪調經濟學家預測的21.5萬人；過去四周的移動平均人數連五周下滑至20.7萬人。截至9月17日為止一周內的連續申請失業救濟金人數為135萬人，再創歷史新低。

在雇主仍持續嘗試填滿數以百萬計職缺、並同時留住現有員工之際，申請失業救濟金人數近月來已維持在歷史低位。據27日發布數據，9月有近半美國人認為工作機會充足。

不過，在美國聯準會（Fed）持續激進升息以抑止通膨之際，企業雇用預料將會減弱。Fed升息已導致房貸和車貸等借貸成本高漲，可能在未來幾個月內從頭到尾影響到整個美國經濟，並將導致更多失業。