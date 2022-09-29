越南第3季GDP 首見雙位數增幅

官方數據顯示，越南第3季實質國內生產毛額（GDP）擴張逾13%，首度創下雙位數增幅，歸功於國內製造業活動熱絡、對美國出口飆升，以及低基期效應的影響。

越南統計總局（GSO）29日公布，7月到9月實質GDP較去年同期猛增13.67％，較上季修正後的7.83%加速成長，且為2009年有此紀錄以來單季增幅首次突破10%，今年前九個月GDP成長率達10.69%。

越南Q3經濟大幅擴張，部分是因為去年比較基期較低，在嚴格的防疫措施拖累下，去年同期經濟年比萎縮6.02％。另一功臣是製造業活動暢旺，越南Q3製造業產值年比大增13.02％，而國內消費者支出也帶來助力，8月包括服務業的整體零售銷售年比勁揚50％，Q3服務業零售銷售年增幅達18.86％。

日本瑞穗資訊綜研經濟學家越山裕介（音譯）說，以出口為基石的越南經濟，還從全球經濟復甦中受益。GSO表示，Q3對美國的出口較一年前飆升25.4%；越南今年前九個月的出口年增17.3％，達到2,825.2億美元。此外，越南今年頭九個月的外國直接投資（FDI）支付款年增16.3％，達到154.3億美元。

俄烏戰爭導致漲價潮並未嚴重衝擊越南經濟，加上政府控制汽油價格和調降稅收，越南8月通膨率僅上揚2.89％。不過，越南也面臨通膨升高壓力，促使央行上周宣布升息。

越南已放寬對鄰國的入境限制，預計將帶動中國大陸、南韓和日本遊客回流。觀光業約占該國經濟產值的10％，料將幫助提振經濟。

國際貨幣基金（IMF）本月初把越南今年經濟成長預測提高到7％，比三個月前上修1個百分點。稱該國通膨情況相對溫和，且製造、零售和旅遊業正在復甦。