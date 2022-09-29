瑞銀：iPhone 14高階新機需求仍旺 到貨要等快1.5個月
瑞銀集團（UBS）表示，儘管蘋果公司（Apple）在中國大陸及歐洲市場遭遇總體經濟逆風，但從到貨時間來看，iPhone 14 Pro等高階機種的需求看來仍然強勁。
瑞銀分析師David Vogt說，iPhone 14 Pro Max在中國大陸的到貨時間約43天，比iPhone 13 Pro Max去年推出時的等待期多了九天左右。日本及歐洲的等待期則分別維持在33天與35天。到年底iPhone 14新機備貨量保持在約9,200萬支。
這大致與其他分析師及彭博資訊26日公布的資訊一致，反映更高價的iPhone 14 Pro機款比入門機種更熱銷，且蘋果力拚下半年將生產9,000萬支iPhone 14系列手機。
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