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英國是警訊！專家：市場壓力增，慎防擴大成金融危機

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美元升值趨勢方興未艾，吸引資金流入美國，卻吸乾其他市場的流動性。專家提醒投資人，密切關注市場是否出現危機愈滾愈大的跡象。圖／路透
美元升值趨勢方興未艾，吸引資金流入美國，卻吸乾其他市場的流動性。專家提醒投資人，密切關注市場是否出現危機愈滾愈大的跡象。圖／路透

近來全球金融市場警訊頻傳，英國債市和匯市暴跌迫使英國央行（BoE）重啟量化寬鬆（QE）穩定市場，但不僅是英鎊對美元貶到歷史低點，中國人民幣也對美元跌落新低，日本官員也罕見干預匯市阻貶日圓。凡此種種，顯示全球金融危機已亮起黃燈。

巴隆周刊（Barron's）報導，Gavekal Research共同創辦人Louis-Vincent Gave說：「通常，見到這種瀑布瀉落/拋物線走勢時，必有某個龐然大咖承受極大壓力。」

情況是否惡化？哪裏會出狀況？答案仍不明。但麻煩來源很清楚：美國聯準會（Fed）為抑制通膨連番猛力升息，帶動美元凌厲升勢，已給經濟較弱國的決策官員帶來巨大挑戰，一面得對抗國內的通膨，同時美元強升使償付外債難度更高。美元指數（DXY）今年來升幅已達17%。

而且，這次波動最劇烈的倒不是昔日常爆發債務危機的新興市場，反而是往年被視為較安全穩當的先進國市場，更加深市場顧慮。Exante Data創辦人Jens Nordvig說：「英國乃至於更廣的歐洲債市，甚至一部分的美國債市，儼然像新興市場一般交易。這並不正常。」

曾擔任印度央行總裁和國際貨幣基金（IMF）研究主管的芝加哥大學財政學教授拉姜（Raghuram Rajan）說，英國的貨幣政策緊縮（央行正積極升息抗通膨），財政政策卻傾向寬鬆（特拉斯政府表明將大肆舉債，以支應藉減稅刺激成長的計畫），兩者背道而馳，成為全球市場關切焦點。

拉姜指出，通常，投資人對英國和其他先進國家較安心，認為這些國家的制度比新興市場國家健全，政局也較穩定，更能承受考驗，但「現在，工業國政策走向卻顯得更矛盾」。

在主權債務或銀行業問題釀成金融危機之前，必已出現許許多多的差錯，現在研判世界各地「小危機」是否會如滾雪球般匯聚成大危機，還言之過早。拉姜說：「誠如我們在2007-2008所見，倒閉不是同時一起發生。風險逐漸累積，顧慮逐漸升高，然後骨牌才開始倒下。」

然而，拉姜認為，當前的問題無法輕易解決。

--英國危機根源出在「財政和貨幣政策組合難以為繼」，光靠央行購債對阻貶英鎊無濟於事。

--美元升勢方興未艾，主因是美國經濟相對強健，吸引資金流入美國，卻吸乾其他市場的流動性。

--美元避險買盤增強也是警訊，形成一種痛苦的反饋迴路，導致他國貨幣更疲軟、通膨灼傷力更大。

Gave認為，「流動性危機」（liquidity crisis）正在上演，跡象包括：外國央行存放在Fed的準備金水位下滑、美元勁升，以及形形色色的金融資產價格猛墜。

他說，只有出現下列幾種發展，才能扭轉當前市況急轉直下的路徑。

--Fed重新在金融體系挹注流動性，這需要Fed停止抗通膨，但短期內極不可能發生，除非某個大到不能倒的金融機構或某個重要國家爆發危機，迫使Fed貨幣政策改弦易轍，才另當別論。

--能源價格崩跌；

--全球主要央行聯手抑升美元，例如2016年在上海或1985年簽的「廣場協定」（Plaza Accord）；

--全球降低對美元的倚賴。

拉姜說，投資人務必緊盯危機演變得一發不可收拾的跡象，以下是幾個觀察重點：

--高收益債券利差，和義大利等國公債利差；

--企業破產家數是否開始明顯升高，顯示通膨率和利率齊升的衝擊；

--銀行是否雨天收傘，從Fed對信貸人員調查可見端倪。

拉姜警告：「未來幾個月情勢艱困。利率走高，景氣減緩，加上高槓桿率，預告麻煩將至。」

通膨 英國 Fed

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