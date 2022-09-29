無懼通膨猛獸 樂高：耶誕節前積木玩具凍漲

全球最大玩具製造商樂高集團（Lego）表示，儘管許多關鍵市場的通膨飆升，但自家積木玩具組在耶誕節前一律凍漲，不跟進其他玩具製造商漲價的風潮。

樂高表示，上半年銷售強勁，加上執行長堅持理念，意味樂高可常吸收較高的成本，毋須轉嫁消費者。

樂高執行長克里斯丹森（Niels B. Christiansen）說：「說到漲價，我們的動作都比別人慢。我們期盼自家產品價格親民，我們保留一些彈性，使經營策略不全然聚焦於商業考量。我們是未上市企業，因此這無關於某一季的銷售，我們希望做出有利長期發展的決策。」

樂高在耶誕購物季前宣布凍漲，將加重孩之寶（Hasbro）和美泰兒（Mattel）的壓力。在全球通膨急升之際，這三家玩具巨人須同時因應能源、塑膠原物料及運價齊漲等因素。

由億萬富豪柯克．克里斯丹森（Kirk Kristiansen）家族掌控的樂高集團，過去15年的銷售勁增約七倍。樂高28日公布，今年頭六個月營收擴張17%，並表示已取得相當可觀的全球市占率。