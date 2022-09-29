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英國堅持大減稅 避險情緒又起…美股期指急跌逾1%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股標普期指29日盤前大跌逾1%。路透
美股標普期指29日盤前大跌逾1%。路透

美股期指29日大跌，標普500期指大跌逾1%，顯示市場再度瀰漫規避風險的情緒，因為投資人擔憂火熱的通膨和全球衰退的風險，抵銷英國央行試圖救市的舉措。

道瓊期指目前跌1.03%、標普500期指跌1.09%、那斯達克期指挫跌1.22%。

英國首相特拉斯29日為資金來源不足的大規模減稅案辯護，使金融市場再度陷入動盪，英鎊中止兩日來的升勢，英國公債殖利率也上揚，凸顯各國的貨幣和經濟都面臨嚴峻的壓力，儘管前一天英國央行宣布購買長期公債，暫時遏止了市場的賣壓，但這顯然只有短暫的安撫效果。

英鎊28日從低點回升，美股也收高，道瓊勁揚逾500點，標普500指數中止連六跌，為七個交易日來首次上漲。

英國 標普 美股 減稅

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