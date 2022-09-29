賀錦麗晤尹錫悅 白宮：雙方討論了台灣海峽局勢

美國副總統賀錦麗29日搭機飛抵南韓，並前往首爾龍山總統府拜會南韓總統尹錫悅。白宮發布新聞稿指出，賀錦麗跟尹錫悅談到了台海局勢。

新聞稿表示，賀錦麗跟尹錫悅「討論了中國與台灣，以及維護台灣海峽兩岸和平與穩定的努力」。賀錦麗強調，這是「自由與開放印太地區的基本要素」。

韓聯社報導，賀錦麗隨後在美國駐南韓大使官邸會晤南韓各界傑出女性，包括花式滑冰運動員金妍兒跟奧斯卡最佳女配角獎得主尹汝貞等人，下午則前往板門店的南北韓非軍事區（DMZ）參訪。

白宮新聞稿：https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/29/readout-of-vice-president-harriss-meeting-with-president-yoon-of-the-republic-of-korea/