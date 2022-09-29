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衰退憂慮升高 美頁岩油主管調降西德州油價預期

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國能源業主管擔心，經濟衰退將拖累石油和天然氣需求下滑。路透
美國能源業主管擔心，經濟衰退將拖累石油和天然氣需求下滑。路透

美國達拉斯聯準銀行的調查顯示，美國能源業主管擔心經濟衰退將拖累石油和天然氣需求下滑，大幅下調今年底的西德州油價預測至每桶89美元，遠低於三個月前預估的每桶108美元。

調查指出，主管認為的挑戰包括利率升高、供應鏈困境以及通膨，而找到勞工和供應、以及投入成本升高，都已經阻礙擴大營運的能力，受訪者也認為總統拜登領導的政府對能源業抱持敵意。相較下，西德州油價本季的均值約為每桶85.49美元，11月期貨29日盤中跌1.3%，報每桶81.12美元。

調查顯示，本季的企業展望指數大幅滑落33點至33.1，不確定指數更跳漲近三倍到35.7。一名受訪主管說：「我們的展望依然正面，但正變得更不確定，因為貨幣與財政政策持續緊縮，還有長期的通膨壓力。」

另一名主管說，世界經濟衰退的機率正讓石油需求蒙上濃厚陰影，「美國即將到來期中選舉的未知結果，在石油業引發大量焦慮情緒，我們對新計畫的投資將先等未來更加明確」。

這份調查是在9月14~22日訪調德州、新墨西哥州及路易斯安那州的163家企業，包括105家探勘與生產業者和58家油田服務供應商。

美國 德州 通膨

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