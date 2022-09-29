羅賓漢攜手Circle 開放交易USDC穩定幣

線上交易平台羅賓漢（Robinhood Markets）28日表示，已和加密貨幣業者Circle合作，將允許客戶能在其平台買賣穩定幣USD Coin（USDC）。

路透報導，USDC是羅賓漢應用程式（App）首款可買賣的穩定幣，其平台能交易的加密貨幣種類也增至17種。

羅賓漢與Circle也正密切合作發展並打造系統教育計畫，以介紹USDC和Circle的基本資訊。Circle發行的USDC是全球第二大穩定幣，流通量超過500億美元，價值緊釘美元，準備資產全有現金與短期美國公債擔保。

羅賓漢說，其客戶也能透過羅賓漢錢包（Robinhood Wallet）以乙太幣和polygon提取USDC。羅賓漢在27日向1萬名iOS用戶提供羅賓漢錢包的測試版。