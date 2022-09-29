FT：蘋果傳不增產iPhone 14沒啥好擔心的 反而該憂心這點

媒體報導指出，蘋果可能不會增產iPhone 14，拖累蘋果股價28日收跌1.3%，顯示iPhone對蘋果業績的重要性。但英國金融時報（FT）的Lex專欄指出，只要iPhone 14 Pro機型的需求維持強勁，蘋果就沒什麼好擔心的，觀察家反而更該擔心強勢美元的影響。

FT指出，對投資人來說，蘋果的生產計畫只是推測，因為蘋果2018年後就未提供iPhone銷量，只公布iPhone營收，但市場不可能區分究竟是價格上漲、還是銷售增加，第三方的預估也顯示iPhone需求依然穩健，Counterpoint研究公司指出，蘋果去年共賣出2.38億支iPhone，高於前年的2.01億支。

而且，蘋果今年新品的升級幅度更加不一致，也讓市場更難預估整體iPhone銷售情況。摩根士丹利的報告指出，今年唯一配備A16仿生晶片的iPhone 14 Pro機種出貨等待時間長度，為過去六年來各機款的iPhone最久。

FT認為，只要售價較貴的iPhone 14 Pro機型需求暢旺，蘋果就不用擔心太多。蘋果雖未調漲售價，但因為較貴機型的需求特別高，仍有望締造令人印象深刻的營收增幅。

在全球經濟可能陷入衰退之際，若蘋果想維持在股市的避險地位，營收就必須維持穩定，而目前的跡象顯示蘋果推動多元化業務的策略正在奏效，近25%的銷售都來自服務事業，今年淨利有望歷來首度突破1,000億美元。

但FT也說，問題在於，在美元強升的當下，海外銷售在匯回成為美元時會出現哪些影響，蘋果觀察家應該更關注強勢美元，而非iPhone的需求情況。