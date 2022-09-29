快訊

不捨愛將頻遭攻擊郭台銘要出馬了？高虹安這樣說

余正煌捍衛清白告林智堅 擬聲請鄭運鵬和「這人物」作證

你的素養不是我的素養！108課綱核心概念淪考題限定？高中生這麼看

FT：蘋果傳不增產iPhone 14沒啥好擔心的 反而該憂心這點

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
媒體報導指出，蘋果可能不會增產iPhone 14，拖累蘋果股價28日收跌1.3%。美聯社
媒體報導指出，蘋果可能不會增產iPhone 14，拖累蘋果股價28日收跌1.3%。美聯社

媒體報導指出，蘋果可能不會增產iPhone 14，拖累蘋果股價28日收跌1.3%，顯示iPhone對蘋果業績的重要性。但英國金融時報（FT）的Lex專欄指出，只要iPhone 14 Pro機型的需求維持強勁，蘋果就沒什麼好擔心的，觀察家反而更該擔心強勢美元的影響。

FT指出，對投資人來說，蘋果的生產計畫只是推測，因為蘋果2018年後就未提供iPhone銷量，只公布iPhone營收，但市場不可能區分究竟是價格上漲、還是銷售增加，第三方的預估也顯示iPhone需求依然穩健，Counterpoint研究公司指出，蘋果去年共賣出2.38億支iPhone，高於前年的2.01億支。

而且，蘋果今年新品的升級幅度更加不一致，也讓市場更難預估整體iPhone銷售情況。摩根士丹利的報告指出，今年唯一配備A16仿生晶片的iPhone 14 Pro機種出貨等待時間長度，為過去六年來各機款的iPhone最久。

FT認為，只要售價較貴的iPhone 14 Pro機型需求暢旺，蘋果就不用擔心太多。蘋果雖未調漲售價，但因為較貴機型的需求特別高，仍有望締造令人印象深刻的營收增幅。

在全球經濟可能陷入衰退之際，若蘋果想維持在股市的避險地位，營收就必須維持穩定，而目前的跡象顯示蘋果推動多元化業務的策略正在奏效，近25%的銷售都來自服務事業，今年淨利有望歷來首度突破1,000億美元。

但FT也說，問題在於，在美元強升的當下，海外銷售在匯回成為美元時會出現哪些影響，蘋果觀察家應該更關注強勢美元，而非iPhone的需求情況

摩根 英國 美元 iPhone 14

延伸閱讀

蘋果迷就愛iPhone高階機 14、13 Pro通路價漲近一成

心痛！男友送的蘋果AirPods「被iOS 16判假貨」 網曝新解法再測真偽

鴻騰攜手Belkin 推iPhone 14系列保護貼等新產品

供應鏈看好蘋果新筆電 成今年旺季最後一搏

相關新聞

FT：蘋果傳不增產iPhone 14沒啥好擔心的 反而該憂心這點

媒體報導指出，蘋果可能不會增產iPhone 14，拖累蘋果股價28日收跌1.3%，顯示iPhone對蘋果業績的重要性。但...

通膨竄升讓全球「大政府」又回來了 猛干預以逆轉混局

在能源價格飆升、通膨竄高，經濟展望渾屯不明之際，會進行大幅度干預以逆轉混亂局勢的「大政府」又回來了，例如德國要將最大天然...

賀錦麗晤尹錫悅 白宮：雙方討論了台灣海峽局勢

美國副總統賀錦麗29日搭機飛抵南韓，並前往首爾龍山總統府拜會南韓總統尹錫悅。白宮發布新聞稿指出，賀錦麗跟尹錫悅談到了台海...

股神再出手！巴菲特加碼西方石油股票

申報資料顯示，在日前股市重挫之際，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司再加碼買進599萬股的西方石油股票，提高持股到20.9%...

印度擬每家獎勵5.5億美元 盼蘋果華碩擴大平板製造

印度計劃對在當地設廠的平板電腦和筆電製造商提高獎勵，對每家製造業者給予的獎勵金可高達5億多美元，希望吸引蘋果、戴爾和華碩...

貝佐斯前妻神隱做慈善 矢言捐到「保險箱空了為止」

貝佐斯前妻麥肯琪・史考特（MacKenzie Scott）的人生或許就如同這句諺語：「塞翁失馬，焉知非福」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。