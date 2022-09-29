通膨竄升讓全球「大政府」又回來了 猛干預以逆轉混局

在能源價格飆升、通膨竄高，經濟展望渾屯不明之際，會進行大幅度干預以逆轉混亂局勢的「大政府」又回來了，例如德國要將最大天然氣進口商Uniper國有化、英國政府要讓家庭能源帳單「凍漲」，到日本打算向家庭發放現金，協助民眾度過高通膨時期，都是最新例證。

彭博商業周刊指出，無論是彌補疫情封鎖期間損失的勞工與企業收入，或是確保有足夠的燃料讓家庭可取暖、讓產業有電力可用，如今許多國家再度積極出手干預，規模是從1980年代初期以來就前所未見的。在當時，世界面臨高通膨和財政赤字膨脹的雙重夾擊。

在歐洲急著替換來自俄羅斯的石油、煤礦與天然氣之際，德國經濟部長哈柏克21日宣布將Uniper國有化，「矢言國家將竭盡所能降低天然氣供應的干擾」，不僅是舒緩市場情緒，還凸顯出人們正活在一個大政府的新時代。

彼得森國際經濟研究所高級研究員柯克加德表示：「我們近幾年經歷的巨大衝擊帶來轉變，需要政府以冷戰時期以來前所未見的方式干預經濟。」

大政府的回歸不只出現在歐洲，從美國到日本，決策者都想辦法要讓消費者與企業減少受物價和能源價格上漲的衝擊。燃料補貼與糧食援助計畫確實可贏得選票，但政府出自經濟競爭力的考量，也是帶動這些支出的因素。

許多政府正把資金砸入半導體工廠、精煉鋰工廠等領域，要確保對下一代產業至關重要的原料和材料能自給自足。歐盟在疫情後推出支出方案，目標對從數位基礎建設到減輕氣候變遷等各種領域合計投資8,070億歐元（7,802億美元）；英國則規劃在6個月內支出600億英鎊（653億美元），對家庭及企業進行能源補。在捷克和斯洛伐克，抗議民眾呼籲領袖做更多，協助消費者抗通膨。

在亞洲，日本已核准要發現金給家庭，協助應付上漲的能源與糧食價格；印度從疫情初期以來就定期向8億民眾免費發放稻米或小麥，該計畫讓政府相關支出高達約440億美元，相當年度預算的9%。

實際上，「大政府」的模式在疫情期間就已變得明顯，例如美國提撥約25%的年度國內生產毛額（GDP）的金額投入疫情紓困，遠高於鄰國墨西哥僅投入的0.7%GDP。