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股神再出手！巴菲特加碼西方石油股票

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，再加碼買進599萬股的西方石油股票。美聯社
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，再加碼買進599萬股的西方石油股票。美聯社

申報資料顯示，在日前股市重挫之際，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司再加碼買進599萬股的西方石油股票，提高持股到20.9%。

西方石油股價過去一個月來已大跌約20%，促使股神再度出手。波克夏28日提交的申報資料指出，該公司在26~28日以約3.52億美元的成本，加碼買進西方石油，每股買進成本介於50美元區間的上限、以及60美元區間的下限。

在這輪加碼後，波克夏目前持有1.944億股的西方石油股票，以西方石油28日每股61.41美元的收盤價計算，波克夏的持股價值約119億美元。波克夏上次買進西方石油股票、提高持股占比到20%，已是七周前的事情。

波克夏對西方石油的持股比率，已能允許該公司在財報中納入西方石油的等比例獲利。美國能源監管當局8月已批准波克夏對西方石油的普通股持股占比可提高到50%。

波克夏也持有約100億美元的西方石油優先股，每年獲得8億美元的股利。

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