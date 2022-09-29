印度擬每家獎勵5.5億美元 盼蘋果華碩擴大平板製造

印度計劃對在當地設廠的平板電腦和筆電製造商提高獎勵，對每家製造業者給予的獎勵金可高達5億多美元，希望吸引蘋果、戴爾和華碩等公司擴大在當地的生產與投資，挑戰中國大陸做為全世界製造基地的地位。

彭博資訊引述知情人士報導，印度的聯邦科技部已經將修訂後的計畫提交給電子產業主管進行諮議，內容包含可能為每家公司發出超過5億美元的獎勵金。印度希望提高境內平板電腦和筆電的產量，盼減少進口並使得印度長期成為電子產品出口大國。

消息人士說，上述行動是針對蘋果、戴爾、惠普和華碩等公司，希望它們在當地設廠生產或擴大生產規模。印度政府尤其希望說服蘋果在當地生產iPad。蘋果目前已透過台灣鴻海在印度組裝智慧手機iPhone。

彭博見到印度政府的文件顯示，政府計劃為每家製造業者提供多達450億盧比（5.49億美元）的獎勵金。外國企業若要符合獎勵條件，必須在五年內向印度投資70億盧比，這些投資額必須從2021年3月之後的支出起算。獎勵規模將取決於當地零組件採購情況，可能高達相當於成品銷售額的6%左右。在經過與產業的諮議後，相關計畫可能有所調整。

印度去年推出價值735億盧比的獎勵計畫，盼促進本地製造和出口筆電、平板電腦和PC等IT產品，但由於外界認為獎勵措施規模小，對企業的吸引力不大。

在中國大陸的新冠清零政策和地緣政治緊張情勢導致當地製造業吸引力消退之際，莫迪政府擴大努力透過政策獎勵吸引全球電子業者進駐。目前有跡象顯示相關努力有了成效，包括蘋果已開始在印度生產新手機iPhone 14，啟動的時程比預期早。

蘋果尚未將平板電腦iPad的生產拓展至印度。除了獎勵外，印度電腦與平板電腦市場上季成長12%，也可望是吸引蘋果前往當地製造的一大因素，儘管與此同時，全球電子產品的需求減緩。

戴爾和惠普等業者已經在印度小規模生產筆電，而且有過多的產能，因此可能認為在當地投資擴大生產是不具吸引力的。至於聯想等中國大陸的製造業者則可能發現難以在印度取得獎勵，因為在2020年中印邊境衝突後，兩國的關係不佳。