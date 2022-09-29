亞馬遜推首款可手寫的Kindle閱讀器 睡眠追蹤裝置吸睛

亞馬遜公司28日舉行新產品發表會，推出第一款支援手寫筆的Kindle電子書閱讀器、更新Echo智慧音箱系列與電視機上盒產品，還有一款能監控用戶睡眠狀態的床邊裝置等，進一步進軍健康、安全和車用領域，努力將亞馬遜的技術融入消費者生活的各個方面。

亞馬遜說，第一款設計為可手寫的電子書閱讀器Kindle Scribe將在今年稍後出貨，售價339美元，螢幕為10.2吋，手寫筆可磁吸在閱讀器的側邊。使用者能夠從手機、電腦或筆電、匯入個人文件、微軟Word文件、網頁與其他文件類型。市面上同樣有手寫功能的閱讀器包括樂天與挪威新創公司Remarkable推出的產品。

亞馬遜還推出一款不用戴在手腕上的睡眠追蹤裝置，年底前將開賣。這款外觀圓型的床邊裝置名為「Halo Rise」，具有半圓形的燈並顯示電子鐘，採用低功率雷達感測器與人工智慧（AI）評估使用者的動作與呼吸模式，可在夜間追蹤人的睡眠階段。該裝置也可連結語音助理Alexa，並讓使用者在模擬早晨日出的光線與個人喜愛的音樂下醒來。亞馬遜說，這款裝置並未配備攝影鏡頭或麥克風，售價為140美元。

至於Echo智慧音箱系列也有所更新，包括具升級3D空間音效的Echo Studio、全新的Echo Dot系列與針對小孩、有貓頭鷹或龍圖案的Echo Dot Kids。值得注意的是，亞馬遜的智慧音箱現在可充當Wi-Fi 節點，讓亞馬遜Eero路由器的覆蓋範圍擴大至1,000平方英尺。針對車用的音箱Echo Auto可讓消費者將Alexa語音助理整合到汽車內，協助使用者控制音樂與處理簡訊，並且新增道路救援服務。

另外在電視產品方面，亞馬遜也推出新版的電視機上盒Fire TV Cube，可透過速度更快的處理器將高畫質內容轉為4K；QLED Fire TV顯示器則有有65吋和75吋規格，售價從800美元起。