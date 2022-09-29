英央行急救市 桑默斯讚正確 伊爾艾朗籲升息至少4碼

英國上任三周的新政府強推以債務支應的大規模減稅計畫，在金融市場引發軒然大波，遭避險基金大師達里歐批「無能」；英國央行周三緊急啟動650億英鎊的緊急債券購買計畫，以防債市崩盤，獲前美國財長桑默斯誇讚「做了正確的事」。有新興市場教父之稱的墨比爾斯說，英國正遭遇脫歐之後的「災難性」苦果，安聯首席經濟顧問伊爾艾朗府則呼籲英國央行在下次政策會議召開前至少升息4碼。

財經網站CNBC報導，包括達里歐在內的多位經濟學家都批評英相特拉斯政府的財政計畫。他直言，英國新政引發的金融市場動盪「表明其無能」。一個國家不可能靠大筆赤字致富，它需要有願意持有政府債券的貸方。

達里歐表示「無法想像英國政府是故意的，但如果不是故意的，那就是理解有問題」，長期而言只有生產力才能刺激經濟，債務不能。

桑默斯周三接受彭博電視採訪也批判，特拉斯政府想要透過減稅來促進經濟成長是「幼稚」和「一廂情願」的想法。他認為英國央行在市場未能正常運作的情況下出手干預，是「做了正確的事」。

他說，波動加劇升高了市場運作「崩潰」的危險，儘管英國以外地區還沒出現這種情況，目前全球貨幣政策決策者的首要任務仍是控制通膨，至於是否會有更多央行需轉向擔心金融穩定問題，「仍有待觀察」。

伊爾艾朗表示，英國政府在沒有資金支持的情況下宣布減稅，是一場「豪賭」。這意味英國央行在下次貨幣政策會議於11月3月召開前須升息至少4碼（100個基點），甚至5碼也「不無可能」。

他補充說，如果英國政府想穩定局勢就該延後大規模減稅，針對成長措施提供更多訊息。這樣做的話，再加上央行升息，將扭轉部分市場價格走勢，避免重創經濟前景。

墨比爾斯則在接受金融新聞（Finacial News）訪問時說，英國目前正在感受脫離歐盟的後遺症，結果證明脫歐是一項錯誤。如果英國還是歐盟成員，一個更強大團結的歐洲能更好地因應能源以及與俄羅斯關係的挑戰。英國央行現在必須控制貨幣供應抗通膨，並讓英鎊重回正軌。

他還說，儘管英鎊重挫，但這會是英國擴大出口的機會，應該迅速與歐盟就貿易問題達成協議，並為出口商提供稅收優惠。