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朱肯米勒：美經濟2023年硬著陸 股市持續低迷

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
傳奇基金經理人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）。路透
傳奇基金經理人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）。路透

傳奇基金經理人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）預期美國經濟可能「硬著陸」，明年陷入衰退，市場在接下十年可能停滯。

Duquesne家族辦公室董事長兼執行長朱肯米勒28日在CNBC舉行的一場投資者論壇上表示：「我們的核心情節是2023年底前硬著陸」，「如果2023年沒有陷入經濟衰退，那我會感到驚訝。」

他說，不排除見到相當糟糕的情勢，問題來自於過去十年的30兆美元量化寬鬆導致了當前的環境，造成了資產泡沫，聯準會早就必須要停止這些寬鬆的貨幣政策，「當你在那段時間有自由的資金和夠債措施，它創造了不良行為」。

朱肯米勒表示：「促成一個牛市的所有這些因素，現在不只是停止，而且每一個都在逆轉。我們正陷入大麻煩。」

他指出，聯準會決策者「把自身、全國，以及最重要的是全國人民，都放在糟糕處境。通膨是個殺手。」他認為，要在長期讓就業最大化，必須要有穩定的物價，但現在還不清楚利率必須升到多高，才能修補問題。

至於要解決通膨問題，朱肯米勒認為當前比1980年代伏爾克執掌聯準會時還要棘手，因為當時的經濟幾乎沒有進行槓桿操作，而且當時也沒有經歷資產泡沫。

朱肯米勒說，他一直在做空股票，從1月5日來已把投資組合中的做空比率從0拉高至20%，他也從匯市和美元、英鎊和歐元的利率市場中賺了一些錢。

關於展望股市後市，朱肯米勒預測在接下來十年，股市水準跟當前的水準差不多，儘管如此，還是能夠從中賺錢的。他看好生技股，同時做多製藥業者禮來（Eli Lilly），因為該公司正在開發糖尿病和阿茲海默症用藥。他表示，如果市場愈來愈不信任央行，加密貨幣可能因而受惠。

至於市場的隱憂，朱肯米勒說他最擔心聯準會無法完成壓制通膨的任務，「我希望他們能達成這份工作，必須要殺死這條巨龍」。

聯準會 通膨

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