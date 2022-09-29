亞馬遜調高倉儲物流人員時薪 1年成本多出近10億美元

電商巨擘亞馬遜（Amazon.com）周三宣布，10月起，美國倉儲物流人員時薪工作人員平均起薪，由18美元調高到19美元以上。

亞馬遜發言人周三發布聲明說，在亞馬遜履單和送貨部門，視職務高低，時薪會在16到26美元之間。該公司全美員工的最低時薪仍維持15美元不變。

因為此次加薪，這家總部在西雅圖的公司明年成本將多出近10億美元。該公司正準備進入年終購物旺季，努力想在已然緊張的勞動市場吸引並留住員工。

亞馬遜是美國第二大的的私人雇主，僅次於沃爾瑪（Walmart），2021年底在全美各地雇用逾110萬人，6月底的員工總數已超過150萬人，其中大部分都領時薪，負責商品裝箱和運送，或在有機連鎖超帝Whole Foods Market和無人生鮮Amazon Fresh零售門市工作。

亞馬遜與一線員工的緊張關係一直在加劇，尤其是在疫情期間。員工呼籲加薪、增加有薪假，並調整生產力預期。該公司部分設施面臨勞工運動，紐約史泰登島倉庫的工人並已成功組建工會。

除加薪外，該公司還將為員工擴大辦理薪資預支方案，允許他們毋須負擔任何費用就能選擇先領取最多七成的薪水，不受限於每月一次或兩次（月薪或雙周薪）的既定發薪日。