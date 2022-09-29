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碳排放幫兇？2019年來英國共出現5000架全空「幽靈航班」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
衛報報導，自2019年以來英國機場一共出現超過5000架「幽靈航班」往返，引起外界熱議。美聯社
衛報報導，自2019年以來英國機場一共出現超過5000架「幽靈航班」往返，引起外界熱議。美聯社

衛報報導，自2019年以來英國機場一共出現超過5000架「幽靈航班」往返，引起外界熱議。

根據民航局（CAA）的數據分析，自2019年以來共出現5000架全空航班，另有3.5萬架商業航班「幾乎全空」、只有不到10%的座位有人，因此合計有幾乎4萬架 「幽靈航班」。

以疫情期間的2個季度為例，其中之一有62架全空航班離開盧頓機場飛往波蘭，另一季度在希斯洛機場則有663架幾乎空無一人的航班往返美國。

目前關於為何出現這麼多「幽靈航班」的原因尚未釐清，航空公司也不公開解釋相關的數據，只選擇引用包括新冠疫情導致航班調度等說法但仍無法得到驗證，外界呼籲需要更高透明度。航空旅行每小時產生的碳排放量比任何其他消費者活動都多，這點使其成為氣候變遷倡議人士關注的焦點，他們提出需要徵收航空燃油稅，且應質疑機場擴建計劃等。

這項最新數據提供迄今為止英國幽靈航班數量的情況，先前的數據只計算國際航班，如今英國境內航班也被納入，未來CAA也將每季度發布一次相關數據。

國際航班 幽靈 機場

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