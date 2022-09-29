貝佐斯前妻史考特 申請與去年再婚的老公離婚

亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、全球最富有和最有影響力慈善家之一的史考特（MacKenzie Scott），向法院申請與去年才牽手的私校自然科教師朱伊特（Dan Jewett）離婚。

彭資資訊報導，史考特周一在提交給華盛頓州金恩郡高等法院的請願書裡表示：「我們要求法院解除我們的婚姻關係。」該文件顯示，這對夫妻簽有合約，規定如何分割不動產和其他個人財產，不需要配偶提供贍養費。文件上可表明他們是否簽有婚前協議的地方，只註記了存在分居合約。

根據彭博億萬富豪指數，史考特的身價為289億美元。她2019年與貝佐斯離婚後控制360億美元的財富，當時她持有4%的亞馬遜股份。此後，她迅速捐款做慈善，自2019年簽署「樂施誓約」（The Giving Pledge）承諾捐出半數以上資產回饋社會以來，捐款已超過120億美元。

史考特2021年再婚的消息是透過她的樂施誓約網頁宣布。朱伊特也曾寫信承諾捐款。該網頁那時置頂的是史考特和朱伊特的合照，現在只剩史考特個人頭像。