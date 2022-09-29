油價大反彈逾3%、金價漲2% 美元回軟支撐商品買盤

國際油價周三（28日）連續第二天上漲，布蘭特和西德州原油期貨分別大漲逾3%和4%，創7月以來最大漲幅，原因是美元從近期漲勢中回軟，而且美國燃料庫存數據顯示降幅大於預期，消費者需求出現反彈；黃金上漲2%，由於英國央行重啟疫情時期的債券購買計畫，穩定英國公債市場，消息帶動美元和美國公債殖利率從高點回落，支撐黃金買盤。

國際油價大漲逾3%、布蘭特重新逼近90美元

布蘭特原油11月期貨28日收漲3.05美元，漲幅3.5%，報每桶89.32美元。西德州原油11月期貨收盤上漲3.65美元，漲幅4.7%，至每桶82.15美元。

分析師表示，隨著中國大陸需求出現反彈跡象，以及美國出售戰略儲油的工作接近尾聲，第3季下跌超過22%的油價可能正在走出谷底。

CIBC Private Wealth US高級能源交易員Rebecca Babin說：「我確實認為我們正在觸底，但它將繼續異常波動，並繼續讓投機資金遠離這個市場。」

美國的庫存數據顯示，儘管過去四周的煉油產品供應量仍比去年同期低3%，但消費者需求有所反彈。

最近一周美國原油庫存下降了21.5萬桶，而汽油庫存下降了240萬桶，餾分油庫存下降了290萬桶，因為在幾次生產中斷後，煉油活動有所減少。

此外美元回落，也強化原油期貨的買盤。強勢美元使石油對使用其他貨幣的買家來說更加昂貴，從而減少對石油的需求。

金價上漲2% 價格仍維持在約兩年半低點

現貨黃金28日收盤上漲1.9%，至每英兩1,659.97美元，稍早一度觸及2020年4月以來最低。

美國黃金期貨收高2.1%，結算價報每英兩1,670.00美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，美元和公債殖利率回落，使黃金脫離低點，另外，「圍繞俄羅斯和領土吞併討論等因素......從避險的角度來看，這可能給黃金市場帶來買盤」。

美元在創下20年新高後回落，使黃金對海外買家來說價格降低。

白銀上漲2.7%，至每英兩18.92美元，盤中稍早觸及17.94美元的三周最低。

白金上漲1.5%，至861.32美元，鈀金跳漲3.2%，至2,153.51美元。